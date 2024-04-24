https://ria.ru/20240424/zelenskiy-1942045770.html

В ближайшие недели. Анонс Зеленского вызвал возмущение в Сети

В ближайшие недели. Анонс Зеленского вызвал возмущение в Сети - РИА Новости, 24.04.2024

В ближайшие недели. Анонс Зеленского вызвал возмущение в Сети

Пользователи соцсети Х осудили президента Украины Владимира Зеленского, анонсировавшего в ближайшие недели начало активной фазы подготовки к "мирной... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T15:06

2024-04-24T15:06

2024-04-24T15:06

в мире

россия

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швейцария

владимир зеленский

дмитрий песков

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Пользователи соцсети Х осудили президента Украины Владимира Зеленского, анонсировавшего в ближайшие недели начало активной фазы подготовки к "мирной конференции" в Швейцарии."Люди не хотят войны", — ужаснулся читатель."Когда выборы?" — поинтересовался другой."Никто не верит в твою абсурдную формулу мира. Это маркетинговая уловка, которой подыгрывает Запад. Проигравший никогда не определит исход конфликта. Победитель получает все. Пощадите жизни своих солдат и уйдите в отставку!" — призвал другой."Подожди! На повестке дня переговоры о мире, а не увеличение финансирования военно-промышленного комплекса", — подчеркнул пользователь."Может, России стоит купить Украину, чтобы спасти нас всех от банкротства", — пошутили в комментариях.Швейцария проведет 15-16 июня так называемую мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла России приглашения для участия, но Москва и не планировала. Он отметил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции неприемлема, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России бессмыслен, но надо понять, о какой формуле мира будет идти речь на саммите в Швейцарии.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.

https://ria.ru/20240424/ssha-1941949949.html

https://ria.ru/20240424/newsweek-1941961892.html

https://ria.ru/20240423/ssha-1941819052.html

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в мире, россия, москва, швейцария, владимир зеленский, дмитрий песков