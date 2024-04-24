Рейтинг@Mail.ru
В ближайшие недели. Анонс Зеленского вызвал возмущение в Сети - РИА Новости, 24.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:06 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/zelenskiy-1942045770.html
В ближайшие недели. Анонс Зеленского вызвал возмущение в Сети
В ближайшие недели. Анонс Зеленского вызвал возмущение в Сети - РИА Новости, 24.04.2024
В ближайшие недели. Анонс Зеленского вызвал возмущение в Сети
Пользователи соцсети Х осудили президента Украины Владимира Зеленского, анонсировавшего в ближайшие недели начало активной фазы подготовки к "мирной... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T15:06
2024-04-24T15:06
в мире
россия
москва
швейцария
владимир зеленский
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934992146_0:69:3000:1757_1920x0_80_0_0_f2daa0bfdb045599f3fd75797ae0cd34.jpg
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Пользователи соцсети Х осудили президента Украины Владимира Зеленского, анонсировавшего в ближайшие недели начало активной фазы подготовки к "мирной конференции" в Швейцарии."Люди не хотят войны", — ужаснулся читатель."Когда выборы?" — поинтересовался другой."Никто не верит в твою абсурдную формулу мира. Это маркетинговая уловка, которой подыгрывает Запад. Проигравший никогда не определит исход конфликта. Победитель получает все. Пощадите жизни своих солдат и уйдите в отставку!" — призвал другой."Подожди! На повестке дня переговоры о мире, а не увеличение финансирования военно-промышленного комплекса", — подчеркнул пользователь."Может, России стоит купить Украину, чтобы спасти нас всех от банкротства", — пошутили в комментариях.Швейцария проведет 15-16 июня так называемую мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла России приглашения для участия, но Москва и не планировала. Он отметил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции неприемлема, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России бессмыслен, но надо понять, о какой формуле мира будет идти речь на саммите в Швейцарии.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.
https://ria.ru/20240424/ssha-1941949949.html
https://ria.ru/20240424/newsweek-1941961892.html
https://ria.ru/20240423/ssha-1941819052.html
россия
москва
швейцария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934992146_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_1077c2b62121feb04f4445ad410b9320.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, швейцария, владимир зеленский, дмитрий песков
В мире, Россия, Москва, Швейцария, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков

В ближайшие недели. Анонс Зеленского вызвал возмущение в Сети

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Пользователи соцсети Х осудили президента Украины Владимира Зеленского, анонсировавшего в ближайшие недели начало активной фазы подготовки к "мирной конференции" в Швейцарии.
"Люди не хотят войны", — ужаснулся читатель.
"Когда выборы?" — поинтересовался другой.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
Уже разместили. В Вашингтоне раскрыли новые подробности о помощи ВСУ
Вчера, 10:35
"Никто не верит в твою абсурдную формулу мира. Это маркетинговая уловка, которой подыгрывает Запад. Проигравший никогда не определит исход конфликта. Победитель получает все. Пощадите жизни своих солдат и уйдите в отставку!" — призвал другой.
"Подожди! На повестке дня переговоры о мире, а не увеличение финансирования военно-промышленного комплекса", — подчеркнул пользователь.
"Может, России стоит купить Украину, чтобы спасти нас всех от банкротства", — пошутили в комментариях.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
В ближайшие недели. Украина рискует потерять важные позиции, пишут СМИ
Вчера, 11:13
Швейцария проведет 15-16 июня так называемую мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла России приглашения для участия, но Москва и не планировала. Он отметил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции неприемлема, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России бессмыслен, но надо понять, о какой формуле мира будет идти речь на саммите в Швейцарии.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.
Раненый украинский солдат - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
Будут ждать. В Британии сделали мрачный прогноз Киеву
23 апреля, 16:57
 
В миреРоссияМоскваШвейцарияВладимир ЗеленскийДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала