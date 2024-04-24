https://ria.ru/20240424/zapovednik-1942027017.html

Итальянский журналист рассказал о заповеднике "Аскания-Нова"

Итальянский журналист рассказал о заповеднике "Аскания-Нова" - РИА Новости, 24.04.2024

Итальянский журналист рассказал о заповеднике "Аскания-Нова"

Сотрудники биосферного заповедника "Аскания-Нова" создали для содержащихся там животных особую атмосферу - в отличие от многих европейских зоопарков питомцы не... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T14:20

2024-04-24T14:20

2024-04-24T14:20

европа

херсонская область

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ЗАПОВЕДНИК "АСКАНИЯ-НОВА" (Херсонская область), 24 апр - РИА Новости. Сотрудники биосферного заповедника "Аскания-Нова" создали для содержащихся там животных особую атмосферу - в отличие от многих европейских зоопарков питомцы не сидят в вольерах, сообщил РИА Новости итальянский журналист Андреа Лучиди. "Мне очень нравится. Павлинов я видел и в Европе, но здесь они свободные, это специально: здесь другая атмосфера", — сказал Лучиди. Накануне в заповеднике "Аскания-Нова" прошел обмен животными с крымским сафари-парком "Тайган". В Херсонскую область привезли розовых пеликанов, дрофу, тибетского яка, альпаку и животных для контактного зоопарка. "Взаимодействие с природоохранными учреждениями и зоопарками Российской Федерации позволяет расширять нам количественный и видовой состав животных зоологического парка для привлечения как можно большего количества посетителей, а также для проведения научных исследований с определенными видами", - рассказал директор заповедника Дмитрий Мещеряков. Он добавил, что открытие заповедника запланировано на 28 апреля, день открытых дверей пройдет с 10.00 до 14.00 для всех желающих.

https://ria.ru/20240412/zapovednik-1939555703.html

https://ria.ru/20231218/tigry-1916397267.html

европа

херсонская область

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европа, херсонская область