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Итальянский журналист рассказал о заповеднике "Аскания-Нова" - РИА Новости, 24.04.2024
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14:20 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/zapovednik-1942027017.html
Итальянский журналист рассказал о заповеднике "Аскания-Нова"
Итальянский журналист рассказал о заповеднике "Аскания-Нова" - РИА Новости, 24.04.2024
Итальянский журналист рассказал о заповеднике "Аскания-Нова"
Сотрудники биосферного заповедника "Аскания-Нова" создали для содержащихся там животных особую атмосферу - в отличие от многих европейских зоопарков питомцы не... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T14:20
2024-04-24T14:20
европа
херсонская область
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ЗАПОВЕДНИК "АСКАНИЯ-НОВА" (Херсонская область), 24 апр - РИА Новости. Сотрудники биосферного заповедника "Аскания-Нова" создали для содержащихся там животных особую атмосферу - в отличие от многих европейских зоопарков питомцы не сидят в вольерах, сообщил РИА Новости итальянский журналист Андреа Лучиди. "Мне очень нравится. Павлинов я видел и в Европе, но здесь они свободные, это специально: здесь другая атмосфера", — сказал Лучиди. Накануне в заповеднике "Аскания-Нова" прошел обмен животными с крымским сафари-парком "Тайган". В Херсонскую область привезли розовых пеликанов, дрофу, тибетского яка, альпаку и животных для контактного зоопарка. "Взаимодействие с природоохранными учреждениями и зоопарками Российской Федерации позволяет расширять нам количественный и видовой состав животных зоологического парка для привлечения как можно большего количества посетителей, а также для проведения научных исследований с определенными видами", - рассказал директор заповедника Дмитрий Мещеряков. Он добавил, что открытие заповедника запланировано на 28 апреля, день открытых дверей пройдет с 10.00 до 14.00 для всех желающих.
https://ria.ru/20240412/zapovednik-1939555703.html
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европа, херсонская область
Европа, Херсонская область
Итальянский журналист рассказал о заповеднике "Аскания-Нова"

Журналист Лучиди: сотрудники "Аскания-Нова" создали животным особую атмосферу

© РИА Новости / Андрей Соломонов | Перейти в медиабанкЛамы в заповеднике "Аскания-Нова"
Ламы в заповеднике Аскания-Нова - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Андрей Соломонов
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Ламы в заповеднике "Аскания-Нова"
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ЗАПОВЕДНИК "АСКАНИЯ-НОВА" (Херсонская область), 24 апр - РИА Новости. Сотрудники биосферного заповедника "Аскания-Нова" создали для содержащихся там животных особую атмосферу - в отличие от многих европейских зоопарков питомцы не сидят в вольерах, сообщил РИА Новости итальянский журналист Андреа Лучиди.
"Мне очень нравится. Павлинов я видел и в Европе, но здесь они свободные, это специально: здесь другая атмосфера", — сказал Лучиди.
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В заповеднике "Аскания-Нова" родились шестеро козлят
12 апреля, 11:48
Накануне в заповеднике "Аскания-Нова" прошел обмен животными с крымским сафари-парком "Тайган". В Херсонскую область привезли розовых пеликанов, дрофу, тибетского яка, альпаку и животных для контактного зоопарка.
"Взаимодействие с природоохранными учреждениями и зоопарками Российской Федерации позволяет расширять нам количественный и видовой состав животных зоологического парка для привлечения как можно большего количества посетителей, а также для проведения научных исследований с определенными видами", - рассказал директор заповедника Дмитрий Мещеряков.
Он добавил, что открытие заповедника запланировано на 28 апреля, день открытых дверей пройдет с 10.00 до 14.00 для всех желающих.
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