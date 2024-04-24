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Захарова обвинила США в попытке обмануть мировое большинство
Захарова обвинила США в попытке обмануть мировое большинство - РИА Новости, 24.04.2024
Захарова обвинила США в попытке обмануть мировое большинство
США обманывают мировое большинство, пытаясь собрать эти страны на некие конференции по "формуле Зеленского" якобы для разрешения конфликта на Украине и... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T21:15
2024-04-24T21:15
2024-04-24T21:15
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специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. США обманывают мировое большинство, пытаясь собрать эти страны на некие конференции по "формуле Зеленского" якобы для разрешения конфликта на Украине и одновременно вооружая Киев, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее Пентагон подтвердил РИА Новости передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности для использования, как утверждается, "в пределах суверенной украинской территории". "И это все на фоне назойливых попыток англосаксов и киевского режима обманом втянуть мировое сообщество в некие конференции по "формуле Зеленского". Мировое большинство должно знать, какую фигу американцы держат в кармане. План Вашингтона до тошноты прост: затащить всех под предлогом "мирных намерений" на пустую сходку, а самим нарастить террористический потенциал Зеленского", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
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в мире, украина, сша, киев, мария захарова, министерство обороны сша
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Захарова обвинила США в попытке обмануть мировое большинство
Захарова: США обманывают мировое большинство по мирному решению вопроса Украины