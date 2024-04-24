https://ria.ru/20240424/zaderzhanie-1942144711.html

В Дагестане задержали подростка, предлагавшего устроить теракт

В Дагестане задержали подростка, предлагавшего устроить теракт - РИА Новости, 24.04.2024

В Дагестане задержали подростка, предлагавшего устроить теракт

Правоохранители задержали в Дагестане 16-летнего "телефонного пранкера", который предлагал знакомому сверстнику за деньги устроить теракт в людном месте,... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T20:30

2024-04-24T20:30

2024-04-24T20:31

происшествия

кумторкалинский район

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МАХАЧКАЛА, 24 апр - РИА Новости. Правоохранители задержали в Дагестане 16-летнего "телефонного пранкера", который предлагал знакомому сверстнику за деньги устроить теракт в людном месте, сообщила руководитель пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева. "Сотрудниками полиции Кумторкалинского района совместно с коллегами из УФСБ России по Республике Дагестан установлено, что неизвестный предлагал 15-летнему местному жителю за деньги свершить "правосудие" в местах массового скопления людей. Правоохранителями установлен и доставлен в отдел подозреваемый, 16-летний местный житель. По его словам, таким образом он хотел подшутить над знакомыми", – говорится в сообщении в Telegram-канале Гариевой. Отмечается, что также молодой человек звонил еще нескольким ребятам. Собранный материал передан в следственное управление СК по республике. На видео, которое опубликовала Гариева, подозреваемый признается, что звонил пяти или шести знакомым, одному из них предложил "взорвать село Коркмаскала за 500 тысяч". "Я подшутить хотел, и через некоторое время это уже разлетелось по группам. Моя шутка обернулась в эту проблему", – сказал подросток.

https://ria.ru/20240403/fsb-1937535246.html

https://ria.ru/20240328/rozysk-1936351303.html

кумторкалинский район

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происшествия, кумторкалинский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)