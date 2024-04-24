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Прозоров ожидает новые задержания по делу о покушении - РИА Новости, 24.04.2024
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04:23 24.04.2024 (обновлено: 04:27 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/zaderzhanie-1941909658.html
Прозоров ожидает новые задержания по делу о покушении
Прозоров ожидает новые задержания по делу о покушении - РИА Новости, 24.04.2024
Прозоров ожидает новые задержания по делу о покушении
Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров не исключает, что в связи с покушением на него "будут еще задержания". РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T04:23
2024-04-24T04:27
москва
россия
василий прозоров
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров не исключает, что в связи с покушением на него "будут еще задержания". "Я думаю, что это не последние задержания по моему делу. Я думаю, еще ниточка куда-то вытянется", - сказал он в интервью РИА Новости. Прозоров отметил, что никогда не знал и не видел людей, причастных к покушению на него. Ранее ФСБ сообщала о задержании украинского агента Владимира Головченко, который в марте прибыл в Россию, получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал бомбу и заминировал Toyota Land Cruiser Prado Прозорова. Она сработала у дома на Коровинском шоссе в Москве 12 апреля, сам Прозоров пострадал незначительно. Головченко был арестован в Москве 18 апреля. Также был задержан и 19 апреля арестован курьер Иван Паскарь, который получил в Литве посылку из Варшавы с компонентами радиоуправляемого взрывного устройства, закамуфлированными в инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами, и доставил ее на автомобиле в Москву. Во вторник ФСБ сообщила о задержании в Луганске гражданина Украины, принимавшего участие в подготовке покушения. По данным спецслужбы, фигурант в 2021 году в городе Рубежное ЛНР познакомился с агентом СБУ гражданкой Украины Ярославой Хрестиной, которая после начала СВО выехала для проживания в Варшаву. По ее указанию задержанный для установления места парковки автомобиля Прозорова в июне 2023 года "осуществил видеонаблюдение за адресом его проживания", а в апреле 2024-го перевел курьеру 10 тысяч рублей за доставку из Литвы в Россию использованных средств поражения, закамуфлированных в косметические средства. На видео ФСБ дважды показывала фото Хрестиной, но лишь во вторник впервые назвало ее имя и фамилию.
https://ria.ru/20240424/pokushenie-1941907135.html
https://ria.ru/20240423/prozorov-1941829787.html
https://ria.ru/20240422/orsk-1941414611.html
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москва, россия, василий прозоров, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины
Москва, Россия, Василий Прозоров, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины
Прозоров ожидает новые задержания по делу о покушении

Прозоров считает, что по делу о покушении на его жизнь будут новые задержания

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк Василий Прозоров
 Василий Прозоров - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Василий Прозоров. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров не исключает, что в связи с покушением на него "будут еще задержания".
"Я думаю, что это не последние задержания по моему делу. Я думаю, еще ниточка куда-то вытянется", - сказал он в интервью РИА Новости.
Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
Прозоров назвал причину провала покушения на него
Вчера, 03:14
Прозоров отметил, что никогда не знал и не видел людей, причастных к покушению на него.
Ранее ФСБ сообщала о задержании украинского агента Владимира Головченко, который в марте прибыл в Россию, получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал бомбу и заминировал Toyota Land Cruiser Prado Прозорова. Она сработала у дома на Коровинском шоссе в Москве 12 апреля, сам Прозоров пострадал незначительно. Головченко был арестован в Москве 18 апреля.
Также был задержан и 19 апреля арестован курьер Иван Паскарь, который получил в Литве посылку из Варшавы с компонентами радиоуправляемого взрывного устройства, закамуфлированными в инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами, и доставил ее на автомобиле в Москву.
Место взрыва автомобиля Василия Прозорова на севере Москвы
Прозоров рассказал о разборках в СБУ из-за провала покушения на него
23 апреля, 17:12
Во вторник ФСБ сообщила о задержании в Луганске гражданина Украины, принимавшего участие в подготовке покушения. По данным спецслужбы, фигурант в 2021 году в городе Рубежное ЛНР познакомился с агентом СБУ гражданкой Украины Ярославой Хрестиной, которая после начала СВО выехала для проживания в Варшаву.
По ее указанию задержанный для установления места парковки автомобиля Прозорова в июне 2023 года "осуществил видеонаблюдение за адресом его проживания", а в апреле 2024-го перевел курьеру 10 тысяч рублей за доставку из Литвы в Россию использованных средств поражения, закамуфлированных в косметические средства. На видео ФСБ дважды показывала фото Хрестиной, но лишь во вторник впервые назвало ее имя и фамилию.
Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
Украинский агент, подорвавший машину Прозорова, приезжал в Орск
22 апреля, 06:06
 
МоскваРоссияВасилий ПрозоровФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Служба безопасности Украины
 
 
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