https://ria.ru/20240424/zaderzhanie-1941909658.html

Прозоров ожидает новые задержания по делу о покушении

Прозоров ожидает новые задержания по делу о покушении - РИА Новости, 24.04.2024

Прозоров ожидает новые задержания по делу о покушении

Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров не исключает, что в связи с покушением на него "будут еще задержания". РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T04:23

2024-04-24T04:23

2024-04-24T04:27

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василий прозоров

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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров не исключает, что в связи с покушением на него "будут еще задержания". "Я думаю, что это не последние задержания по моему делу. Я думаю, еще ниточка куда-то вытянется", - сказал он в интервью РИА Новости. Прозоров отметил, что никогда не знал и не видел людей, причастных к покушению на него. Ранее ФСБ сообщала о задержании украинского агента Владимира Головченко, который в марте прибыл в Россию, получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал бомбу и заминировал Toyota Land Cruiser Prado Прозорова. Она сработала у дома на Коровинском шоссе в Москве 12 апреля, сам Прозоров пострадал незначительно. Головченко был арестован в Москве 18 апреля. Также был задержан и 19 апреля арестован курьер Иван Паскарь, который получил в Литве посылку из Варшавы с компонентами радиоуправляемого взрывного устройства, закамуфлированными в инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами, и доставил ее на автомобиле в Москву. Во вторник ФСБ сообщила о задержании в Луганске гражданина Украины, принимавшего участие в подготовке покушения. По данным спецслужбы, фигурант в 2021 году в городе Рубежное ЛНР познакомился с агентом СБУ гражданкой Украины Ярославой Хрестиной, которая после начала СВО выехала для проживания в Варшаву. По ее указанию задержанный для установления места парковки автомобиля Прозорова в июне 2023 года "осуществил видеонаблюдение за адресом его проживания", а в апреле 2024-го перевел курьеру 10 тысяч рублей за доставку из Литвы в Россию использованных средств поражения, закамуфлированных в косметические средства. На видео ФСБ дважды показывала фото Хрестиной, но лишь во вторник впервые назвало ее имя и фамилию.

https://ria.ru/20240424/pokushenie-1941907135.html

https://ria.ru/20240423/prozorov-1941829787.html

https://ria.ru/20240422/orsk-1941414611.html

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москва, россия, василий прозоров, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины