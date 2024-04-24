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Матвиенко назвала главную задачу нового правительства
Матвиенко назвала главную задачу нового правительства - РИА Новости, 24.04.2024
Матвиенко назвала главную задачу нового правительства
Главной задачей нового состава правительства станет реализация шестилетки суверенного развития РФ, Россия должна и может добиться технологического суверенитета, РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T08:24
2024-04-24T08:24
2024-04-24T08:24
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Главной задачей нового состава правительства станет реализация шестилетки суверенного развития РФ, Россия должна и может добиться технологического суверенитета, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Основные задачи на предстоящие шесть лет и по стратегическим вопросам на более длительную перспективу сформулированы президентом в послании Федеральному Собранию. И тут, как говорится, не убавить, не добавить. Коротко суммируя, хочу сказать, что главной задачей правительства будет реализация, я бы сказала, шестилетки суверенного развития России", - сказала Матвиенко в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, какие задачи стоят сейчас перед новым составом правительства. Одним из основных направлений развития она назвала достижение технологического суверенитета, подчеркнув, что "это ключевая задача, и в том числе, для развития нашей экономики, ее диверсификации". "Так сложилось, что в тучные годы было легче купить за рубежом, иногда это и дешевле. Некоторые предприятия, скажем, закупали за рубежом, образно говорю: четыре винтика новых привинтили, вешали табличку "Сделано в России". К счастью, это теперь прошло. Есть полное осознание, что мы должны добиться технологического суверенитета. И мы это можем сделать", - отметила Матвиенко. Спикер верхней палаты парламента напомнила, что когда Западом были введены санкции против продовольственного сектора РФ, и Москва приняла контрмеры, Россия смогла обеспечить себя всеми основными видами продовольствия и ни от кого не зависела и не зависит. В качестве еще одного примера она привела СВО и мобилизацию российского ВПК. "То есть я это к тому, что мы можем быть лидерами в строительстве атомных электростанций, в строительстве ледоколов. У нас есть все возможности для обеспечения технологического суверенитета", - заключила Матвиенко.
https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html
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россия, москва, валентина матвиенко, политика
Россия, Москва, Валентина Матвиенко, Политика
Матвиенко назвала главную задачу нового правительства
Матвиенко: главной задачей нового правительства станет реализация шестилетки
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Главной задачей нового состава правительства станет реализация шестилетки суверенного развития РФ, Россия должна и может добиться технологического суверенитета, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Основные задачи на предстоящие шесть лет и по стратегическим вопросам на более длительную перспективу сформулированы президентом в послании Федеральному Собранию. И тут, как говорится, не убавить, не добавить. Коротко суммируя, хочу сказать, что главной задачей правительства будет реализация, я бы сказала, шестилетки суверенного развития России", - сказала Матвиенко в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, какие задачи стоят сейчас перед новым составом правительства.
Одним из основных направлений развития она назвала достижение технологического суверенитета, подчеркнув, что "это ключевая задача, и в том числе, для развития нашей экономики, ее диверсификации".
«
"Так сложилось, что в тучные годы было легче купить за рубежом, иногда это и дешевле. Некоторые предприятия, скажем, закупали за рубежом, образно говорю: четыре винтика новых привинтили, вешали табличку "Сделано в России". К счастью, это теперь прошло. Есть полное осознание, что мы должны добиться технологического суверенитета. И мы это можем сделать", - отметила Матвиенко.
Спикер верхней палаты парламента напомнила, что когда Западом были введены санкции против продовольственного сектора РФ
, и Москва
приняла контрмеры, Россия смогла обеспечить себя всеми основными видами продовольствия и ни от кого не зависела и не зависит. В качестве еще одного примера она привела СВО и мобилизацию российского ВПК.
"То есть я это к тому, что мы можем быть лидерами в строительстве атомных электростанций, в строительстве ледоколов. У нас есть все возможности для обеспечения технологического суверенитета", - заключила Матвиенко.