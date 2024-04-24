https://ria.ru/20240424/yugra-1942002757.html

Главой муниципалитета в Югре впервые стал участник СВО

Главой муниципалитета в Югре впервые стал участник СВО - РИА Новости, 24.04.2024

Главой муниципалитета в Югре впервые стал участник СВО

Березовский район Ханты-Мансийского автономного округа возглавил участник специальной военной операции Руслан Александров, следует из сообщения пресс-службы... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T13:15

2024-04-24T13:15

2024-04-24T14:28

березовский район

ханты-мансийский автономный округ

политика

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апр — РИА Новости. Березовский район Ханты-Мансийского автономного округа возглавил участник специальной военной операции Руслан Александров, следует из сообщения пресс-службы местной администрации. "Сегодня депутаты думы Березовского района единогласно поддержали кандидатуру Александрова Руслана на пост главы Березовского района", — говорится в публикации.Таким образом, участник СВО впервые возглавил муниципалитет в ХМАО.На пост главы района претендовал также Олег Бачин, начальник управления по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Березовского района. Оба представили предвыборные программы по улучшению жизни жителей муниципалитета, население которого превышает 22 тысячи человек.Согласно открытым данным, Александров работал в комитетах по природопользованию и по делам молодежи районной администрации. Отправился добровольцем на СВО в 2022 году, служил в разведывательном батальоне.В скором времени пройдет его инаугурация. Александров сменил на посту Павла Артеева, который в ноябре 2023 года сложил с себя полномочия после того, как его задержали за управление автомобилем в пьяном виде.

https://ria.ru/20240404/kontrakt-1937818086.html

https://ria.ru/20240212/konflikt-1926898224.html

березовский район

ханты-мансийский автономный округ

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березовский район, ханты-мансийский автономный округ, политика