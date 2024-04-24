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Главой муниципалитета в Югре впервые стал участник СВО - РИА Новости, 24.04.2024
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13:15 24.04.2024 (обновлено: 14:28 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/yugra-1942002757.html
Главой муниципалитета в Югре впервые стал участник СВО
Главой муниципалитета в Югре впервые стал участник СВО - РИА Новости, 24.04.2024
Главой муниципалитета в Югре впервые стал участник СВО
Березовский район Ханты-Мансийского автономного округа возглавил участник специальной военной операции Руслан Александров, следует из сообщения пресс-службы... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T13:15
2024-04-24T14:28
березовский район
ханты-мансийский автономный округ
политика
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апр — РИА Новости. Березовский район Ханты-Мансийского автономного округа возглавил участник специальной военной операции Руслан Александров, следует из сообщения пресс-службы местной администрации. "Сегодня депутаты думы Березовского района единогласно поддержали кандидатуру Александрова Руслана на пост главы Березовского района", — говорится в публикации.Таким образом, участник СВО впервые возглавил муниципалитет в ХМАО.На пост главы района претендовал также Олег Бачин, начальник управления по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Березовского района. Оба представили предвыборные программы по улучшению жизни жителей муниципалитета, население которого превышает 22 тысячи человек.Согласно открытым данным, Александров работал в комитетах по природопользованию и по делам молодежи районной администрации. Отправился добровольцем на СВО в 2022 году, служил в разведывательном батальоне.В скором времени пройдет его инаугурация. Александров сменил на посту Павла Артеева, который в ноябре 2023 года сложил с себя полномочия после того, как его задержали за управление автомобилем в пьяном виде.
https://ria.ru/20240404/kontrakt-1937818086.html
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березовский район, ханты-мансийский автономный округ, политика
Березовский район, Ханты-Мансийский автономный округ, Политика
Главой муниципалитета в Югре впервые стал участник СВО

Участник СВО Руслан Александров стал главой Березовского района Югры

© Фото : Администрация Березовского районаРуслан Александров
Руслан Александров - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© Фото : Администрация Березовского района
Руслан Александров
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апр — РИА Новости. Березовский район Ханты-Мансийского автономного округа возглавил участник специальной военной операции Руслан Александров, следует из сообщения пресс-службы местной администрации.
"Сегодня депутаты думы Березовского района единогласно поддержали кандидатуру Александрова Руслана на пост главы Березовского района", — говорится в публикации.
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Таким образом, участник СВО впервые возглавил муниципалитет в ХМАО.
На пост главы района претендовал также Олег Бачин, начальник управления по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Березовского района. Оба представили предвыборные программы по улучшению жизни жителей муниципалитета, население которого превышает 22 тысячи человек.
Согласно открытым данным, Александров работал в комитетах по природопользованию и по делам молодежи районной администрации. Отправился добровольцем на СВО в 2022 году, служил в разведывательном батальоне.
В скором времени пройдет его инаугурация.
Александров сменил на посту Павла Артеева, который в ноябре 2023 года сложил с себя полномочия после того, как его задержали за управление автомобилем в пьяном виде.
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