https://ria.ru/20240424/yarovaya-1942049621.html

Яровая рассказала, какое наказание заслуживают организаторы терактов

Яровая рассказала, какое наказание заслуживают организаторы терактов - РИА Новости, 24.04.2024

Яровая рассказала, какое наказание заслуживают организаторы терактов

Лица, находящиеся на Украине и за океаном, которые организуют и финансируют теракты, в частности, в Белгородской области, в "Крокус сити холле", должны нести... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T15:18

2024-04-24T15:18

2024-04-24T15:27

теракт в "крокус сити холле"

украина

белгородская область

россия

ирина яровая

юрий чиханчин

крокус сити холл

госдума рф

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Лица, находящиеся на Украине и за океаном, которые организуют и финансируют теракты, в частности, в Белгородской области, в "Крокус сити холле", должны нести ответственность по статье "международный терроризм" с пожизненным наказанием, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Ранее в среду директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил, что Россия в ситуации с атакой на подмосковный "Крокус сити холл" столкнулась с тщательно спланированным терактом, который был реализован с помощью международной пособнической сети. "Лица, находящиеся на Украине и за океаном, которые планируют, организуют и финансируют террористические атаки на мирных жителей в Белгородской области и других регионах нашей страны, "Крокус сити холле", должны нести ответственность по статье "международный терроризм" с пожизненным наказанием за его совершение и финансирование", - приводит слова Яровой ее пресс-служба. Яровая напомнила, что в 2016 году был разработан комплексный антитеррористический пакет: "В законодательство впервые было введено понятие "международный терроризм", установлена повышенная уголовная ответственность за финансирование терроризма, склонение, вербовку, вовлечение лица в совершение преступлений террористической направленности, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма, а также за прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности". По ее словам, аналогичный системный подход был предусмотрен в прошлом году за диверсионную деятельность. "Мы видим актуальность и правильность тех предложенных решений ... Сегодня мы проводим серьезную работу и в ближайшее время выйдем на дополнительные законодательные решения, направленные на защиту жизни и здоровья граждан России", - отметила вице-спикер. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.

https://ria.ru/20231231/belgorod-1919197335.html

https://ria.ru/20240424/krokus-1941954197.html

украина

белгородская область

россия

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украина, белгородская область, россия, ирина яровая, юрий чиханчин, крокус сити холл, госдума рф, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)