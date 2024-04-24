https://ria.ru/20240424/yarilova-1942065074.html
Прокурор попросила приговорить Ярилову к семи годам колонии
Прокурор попросила приговорить Ярилову к семи годам колонии - РИА Новости, 24.04.2024
Прокурор попросила приговорить Ярилову к семи годам колонии
Прокурор просит приговорить к 7 годам колонии бывшего заместителя министра культуры РФ Ольгу Ярилову за злоупотребление полномочиями с ущербом бюджету на 125... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T15:54
2024-04-24T15:54
2024-04-24T15:54
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Прокурор просит приговорить к 7 годам колонии бывшего заместителя министра культуры РФ Ольгу Ярилову за злоупотребление полномочиями с ущербом бюджету на 125 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда Москвы. "Прошу назначить Яриловой наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии общего режима", - сказала гособвинитель. Согласно обвинению, Ярилова способствовала включению в программу "Пушкинской карты" "Самого высокого музея мороженого в мире" в одной из башен "Москва-Сити". В итоге музею необоснованно выплатили из бюджета более 125 миллионов рублей на входные билеты. Обвинение считает этот музей коммерческим предприятием, не представляющим никакой культурной ценности. Дополнительно прокурор попросила на 3 года запретить ей занимать должности на госслужбе, удовлетворить иск министерства культуры и сохранить арест, наложенный на ее имущество. Прокурор подчеркнула, что музей мороженого нельзя было включать в программу "Пушкинской карты", так как он не имеет статуса музея, программа носит развлекательный характер, плюс там очень дорогие билеты. По данным гособвинения, Ярилова получила информацию, что музей надо исключить, но проигнорировала ее из-за карьеризма и желания повысить показатели. В сентябре прошлого года премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Ярилову от должности замминистра культуры по ее просьбе. По информации Минкультуры, она уволилась по собственному желанию.
https://ria.ru/20240424/ivanov-1942008461.html
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россия, москва, ольга ярилова, михаил мишустин, общество
Россия, Москва, Ольга Ярилова, Михаил Мишустин, Общество
Прокурор попросила приговорить Ярилову к семи годам колонии
Прокурор просит приговорить к 7 годам колонии экс-замминистра культуры Ярилову
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Прокурор просит приговорить к 7 годам колонии бывшего заместителя министра культуры РФ Ольгу Ярилову за злоупотребление полномочиями с ущербом бюджету на 125 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда Москвы.
"Прошу назначить Яриловой наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии общего режима", - сказала гособвинитель.
Согласно обвинению, Ярилова способствовала включению в программу "Пушкинской карты" "Самого высокого музея мороженого в мире" в одной из башен "Москва-Сити". В итоге музею необоснованно выплатили из бюджета более 125 миллионов рублей на входные билеты.
Обвинение считает этот музей коммерческим предприятием, не представляющим никакой культурной ценности.
Дополнительно прокурор попросила на 3 года запретить ей занимать должности на госслужбе, удовлетворить иск министерства культуры и сохранить арест, наложенный на ее имущество.
Прокурор подчеркнула, что музей мороженого нельзя было включать в программу "Пушкинской карты", так как он не имеет статуса музея, программа носит развлекательный характер, плюс там очень дорогие билеты. По данным гособвинения, Ярилова получила информацию, что музей надо исключить, но проигнорировала ее из-за карьеризма и желания повысить показатели.
В сентябре прошлого года премьер-министр России Михаил Мишустин
освободил Ярилову от должности замминистра культуры по ее просьбе. По информации Минкультуры, она уволилась по собственному желанию.