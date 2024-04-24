https://ria.ru/20240424/vzryvy-1941902302.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области - РИА Новости, 24.04.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области

Взрывы прогремели в Харьковской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T01:16

2024-04-24T01:16

2024-04-24T01:41

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Взрывы прогремели в Харьковской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях объявлена воздушная тревога. "Серия взрывов прогремела за пределами Харькова", - говорится в сообщении телеканала. Ранее мэр Харькова сообщал о взрывах в городе. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240422/ukraina-1941366134.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Максим Горбачев

в мире, харьковская область, харьков