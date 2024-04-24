Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области
"Общественное": серия взрывов прогремела в Харьковской области
© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Взрывы прогремели в Харьковской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях объявлена воздушная тревога.
Помощь Украине грозит обрушением финансовой пирамиды Запада
22 апреля, 08:00
"Серия взрывов прогремела за пределами Харькова", - говорится в сообщении телеканала.
Ранее мэр Харькова сообщал о взрывах в городе.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18