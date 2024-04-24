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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе - РИА Новости, 24.04.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
Взрывы прогремели в Одессе на юге Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T07:18
2024-04-24T07:18
2024-04-24T07:18
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Взрывы прогремели в Одессе на юге Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Одессе звучат взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". С 6.57 (совпадает с мск) в Одесской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
"Общественное" в Одессе прогремели взрывы