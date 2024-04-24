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Оренбургские власти рассказали о выплатах пострадавшим от паводков

Оренбургские власти рассказали о выплатах пострадавшим от паводков - РИА Новости, 24.04.2024

Оренбургские власти рассказали о выплатах пострадавшим от паводков

Более 45 тысяч пострадавших от паводка жителей Оренбуржья получили выплаты, сообщает правительство Оренбургской области в своем Telegram-канале. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T09:32

2024-04-24T09:32

2024-04-24T09:32

оренбургская область

наводнения в россии — 2024

происшествия

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УФА, 24 апр – РИА Новости. Более 45 тысяч пострадавших от паводка жителей Оренбуржья получили выплаты, сообщает правительство Оренбургской области в своем Telegram-канале. "Деньги зачислены на счета 45 460 оренбуржцев на сумму 947,49 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Всего за финансовой помощью обратились 418 330 жителей региона, пострадавших от паводка.

оренбургская область

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оренбургская область, наводнения в россии — 2024, происшествия