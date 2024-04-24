https://ria.ru/20240424/vologodchina-1941968405.html

Луценко: на Вологодчине продолжается разработка допмер поддержки военных

Луценко: на Вологодчине продолжается разработка допмер поддержки военных - РИА Новости, 24.04.2024

Луценко: на Вологодчине продолжается разработка допмер поддержки военных

В Вологодской области продолжают разрабатывать дополнительные меры поддержки военнослужащих и их семей, вскоре будет рассмотрен закон для бойцов, ставших... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T11:38

2024-04-24T11:38

2024-04-24T11:38

вологодская область

андрей луценко

сво

поддержка

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. В Вологодской области продолжают разрабатывать дополнительные меры поддержки военнослужащих и их семей, вскоре будет рассмотрен закон для бойцов, ставших инвалидами вследствие военной травмы, сообщил председатель регионального парламента Андрей Луценко. В пресс-службе Законодательного Собрания Вологодской области отметили, что в этом году был запущен ряд дополнительных мер поддержки военнослужащих. Одна из них касается бойцов, получивших ранение при прохождении службы в зоне СВО. Ранее единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей предоставлялась только при наличии подтверждения тяжести ранения. По инициативе депутатов регионального Заксобрания был принят закон, по которому предоставление выплаты перестало зависеть от степени тяжести. "Выплаты за ранения положены также сотрудникам ЧВК и других добровольческих формирований. Справки о ранении бойцы предоставляют в органы соцзащиты. Это справедливо, потому что все бойцы равны между собой, за весь период проведения СВО все одинаково являются профессиональными военными", - цитирует пресс-служба заместителя губернатора Вологодской области Александра Ершова. Также было принято решение обеспечить выплатами размером 100 тысяч рублей призывников, которые заключили контракт во время службы по призыву. Также по 10 тысяч рублей ежемесячно с 1 января 2024 года будут получать сотрудники именных подразделений, соответствующее постановление принято в апреле этого года. Кроме этого, единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей за службу в зоне СВО распространили на участников ЧВК и других добровольческих формирований. "Работа по изменению законодательства в части предоставления военнослужащим и членам их семей мер поддержки продолжается. Мы понимаем, что случаи бывают разные, иногда требуется индивидуальный подход. На ближайшей сессии мы рассмотрим закон, который касается бойцов, ставших инвалидами вследствие военной травмы. Планируется дифференцировать выплаты таким военнослужащим, исходя из группы инвалидности и прожиточного минимума для пенсионеров, который ежегодно индексируется", - сказал Луценко, слова которого приводит пресс-служба. Он отметил, что для инвалидов I группы выплата будет составлять 150% величины прожиточного минимума – 20 134,50 рублей. Для II группы – 13 423 рубля, для III группы – 6 711,50 рублей. В пресс-службе отметили, что для военнослужащих СВО медицинские учреждения работают по принципу "зеленого коридора". Сейчас завершается ремонт в госпитале для ветеранов и войн. Организовано дополнительно 30 коек. Также бойцам оплачивается санаторно-курортное лечение. В Вологодской области 10 учреждений, где участники СВО могут проходить реабилитацию. Помимо финансовой поддержки, для военнослужащих и их семей в Вологодской области предоставляется большой перечень социальной помощи. Среди них: освобождение от платы за детский сад, кружки и секции, бесплатный отдых в детских лагерях и санаториях, организация культурных и досуговых мероприятий. За каждой семьей закреплен куратор, который находится в постоянном контакте с близкими военнослужащих.

https://ria.ru/20240415/otdykh-1940207875.html

https://ria.ru/20240402/gruz-1937388584.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

андрей луценко, сво, поддержка