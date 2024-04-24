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Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана снизился на 22 сантиметра - РИА Новости, 24.04.2024
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18:26 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/voda-1942119628.html
Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана снизился на 22 сантиметра
Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана снизился на 22 сантиметра - РИА Новости, 24.04.2024
Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана снизился на 22 сантиметра
Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана снизился за сутки на 22 сантиметра, сейчас он составляет 937 сантиметров, следует из данных карты "Паводок" на сайте... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T18:26
2024-04-24T18:26
тобол (река)
россия
курган
владимир путин
вадим шумков
наводнения в россии — 2024
происшествия
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КУРГАН, 24 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана снизился за сутки на 22 сантиметра, сейчас он составляет 937 сантиметров, следует из данных карты "Паводок" на сайте администрации города. "По данным гидропоста на 18.00 (16.00 мск) на 24 апреля уровень воды в Тоболе в районе Кургана составил 937 сантиметров (по информации Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды)", - указано на электронной карте. При этом 18-20 апреля показатели превышали 1000 сантиметров. Многие местные жители ежедневно приходят к дамбе в створе улицы Ленина, чтобы посмотреть уровень Тобола. Некоторые фиксируют ситуацию на видео – на память. Пройти вдоль реки в центральной части города пока невозможно, входы на дорожки перетянуты сигнальной лентой, весь берег обложен мешками с грунтом, рядом дежурит полиция. Ранее губернатор Вадим Шумков на совещании у президента России Владимира Путина сообщил, что в Курганской области в результате резкого подъема воды в Тоболе затоплено в 34 населенных пунктах 2377 жилых домов и 6849 на территории более 100 СНТ, шесть мостов, два моста разрушены полностью и два частично.
https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html
https://ria.ru/20240424/putin-1942103209.html
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тобол (река), россия, курган, владимир путин, вадим шумков, наводнения в россии — 2024, происшествия
Тобол (река), Россия, Курган, Владимир Путин, Вадим Шумков, Наводнения в России — 2024, Происшествия
Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана снизился на 22 сантиметра

Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана снизился за сутки на 22 сантиметра

© РИА НовостиРека Тобол в районе Кургана
Река Тобол в районе Кургана
© РИА Новости
Река Тобол в районе Кургана
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КУРГАН, 24 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана снизился за сутки на 22 сантиметра, сейчас он составляет 937 сантиметров, следует из данных карты "Паводок" на сайте администрации города.
"По данным гидропоста на 18.00 (16.00 мск) на 24 апреля уровень воды в Тоболе в районе Кургана составил 937 сантиметров (по информации Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды)", - указано на электронной карте.
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При этом 18-20 апреля показатели превышали 1000 сантиметров.
Многие местные жители ежедневно приходят к дамбе в створе улицы Ленина, чтобы посмотреть уровень Тобола. Некоторые фиксируют ситуацию на видео – на память. Пройти вдоль реки в центральной части города пока невозможно, входы на дорожки перетянуты сигнальной лентой, весь берег обложен мешками с грунтом, рядом дежурит полиция.
Ранее губернатор Вадим Шумков на совещании у президента России Владимира Путина сообщил, что в Курганской области в результате резкого подъема воды в Тоболе затоплено в 34 населенных пунктах 2377 жилых домов и 6849 на территории более 100 СНТ, шесть мостов, два моста разрушены полностью и два частично.
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Тобол (река)РоссияКурганВладимир ПутинВадим ШумковНаводнения в России — 2024Происшествия
 
 
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