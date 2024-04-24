https://ria.ru/20240424/vizit-1941978972.html

Блинкен прибыл в Шанхай

Блинкен прибыл в Шанхай - РИА Новости, 24.04.2024

Блинкен прибыл в Шанхай

Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду прибыл в Шанхай, начав свой визит в КНР, сообщает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T12:05

2024-04-24T12:05

2024-04-24T12:24

в мире

шанхай

китай

сша

энтони блинкен

ван и (политик)

си цзиньпин

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ПЕКИН, 24 апр – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду прибыл в Шанхай, начав свой визит в КНР, сообщает Центральное телевидение Китая."Двадцать четвертого апреля во второй половине дня госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Шанхай, начав свой второй визит в Китай за время пребывания в должности (госсекретаря - ред.)", - говорится в сообщении телеканала.Визит Блинкена пройдет с 24 по 26 апреля, планируется, что госсекретарь побывает в Шанхае и Пекине, где проведет переговоры с главой МИД КНР Ван И. О том, примет ли американского госсекретаря председатель КНР Си Цзиньпин, заранее официально не сообщалось.Известно, что в поездке госсекретаря сопровождают его помощник по проблемам оборота наркотиков и правоохранительным вопросам Тодд Робинсон и посол по особым поручениям по проблемам киберпреступлений и цифровой политике Натаниэль Фик.Ранее высокопоставленный представитель американской администрации в числе основных целей визита госсекретаря США в Китай назвал "достижение прогресса по основным вопросам, прямое и ясное донесение озабоченностей по двусторонним, региональным и мировым вопросам, а также ответственное отношение к соперничеству для недопущения просчета или конфликта", а также "продвижение взаимодействия в борьбе с наркотрафиком, интенсификация взаимодействия между военными и начало переговоров по вопросам риска, обеспечения безопасности вокруг технологии искусственного интеллекта", поиск возможностей для "укрепления связей между народами двух стран".Вместе с тем он отметил, что Блинкен намерен вновь подчеркнуть глубокую озабоченность США, как утверждалось, "относительно поддержки КНР оборонно-промышленной базы России".В свою очередь представитель департамента стран Северной Америки и Океании МИД КНР на брифинге в преддверии визита госсекретаря США Блинкена в Китай заявил, что США не должны очернять нормальные отношения Китая и России, добавив, что украинский вопрос не является проблемой между Китаем и США, Вашингтон не должен превращать его в проблему двусторонних отношений.Китайский дипломат отметил, что Китай призывает США перестать вооружать Тайвань и вмешиваться во внутреннюю политику Китая, при этом подавление Пекина Вашингтоном в разных сферах не устраняет риски, а создает их.Представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй сообщал ранее РИА Новости, что Пекин прилагает конструктивные усилия для продвижения возможности политического урегулирования украинского кризиса, не занимает какую-либо сторону в нем и просит США не мешать "обычным отношениям" между Китаем и Россией.

https://ria.ru/20240424/metall-1941909336.html

https://ria.ru/20240423/kitay-1941706413.html

https://ria.ru/20240327/ssha-1936135818.html

шанхай

китай

сша

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в мире, шанхай, китай, сша, энтони блинкен, ван и (политик), си цзиньпин