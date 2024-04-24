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США не информировали Турцию об отмене визита Эрдогана, пишут СМИ - РИА Новости, 24.04.2024
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07:56 24.04.2024 (обновлено: 11:05 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/vizit-1941919998.html
США не информировали Турцию об отмене визита Эрдогана, пишут СМИ
США не информировали Турцию об отмене визита Эрдогана, пишут СМИ - РИА Новости, 24.04.2024
США не информировали Турцию об отмене визита Эрдогана, пишут СМИ
Анкара не получала от Вашингтона информации об отмене визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в США и переговоров с Джо Байденом 9 мая, сообщила газета РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T07:56
2024-04-24T11:05
в мире
сша
турция
реджеп тайип эрдоган
джо байден
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АНКАРА, 24 апр — РИА Новости. Анкара не получала от Вашингтона информации об отмене визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в США и переговоров с Джо Байденом 9 мая, сообщила газета Hürriyet. Ранее ряд оппозиционных СМИ Турции сообщили о якобы отмене планируемого визита Эрдогана в США. "Со стороны США не поступало никакой информации о том, что визит президента Эрдогана в США отменен. Американцы уже хотят, чтобы этот визит состоялся. Нет никакой отмены визита в США. Они готовятся к встрече Байден — Эрдоган, которая должна состояться 9 мая", — пишет близкий к правительственным кругам колумнист газеты Абдулькадир Сельви. Издание также уточнило, что соответствующие ведомства Турции не получали никаких указаний от президента Эрдогана о том, что он отменил поездку в США. "Если Эрдоган отменяет поездку, то в первую очередь об этом должны быть проинформированы Департамент внешних связей при президенте и Министерство иностранных дел. Если Эрдоган прикажет отменить поездку, то президентский комплекс и Министерство иностранных дел должны будут проинформировать своих коллег в США. Но никаких указаний на этот счет нет", — отмечает газета.
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в мире, сша, турция, реджеп тайип эрдоган, джо байден
В мире, США, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Джо Байден
США не информировали Турцию об отмене визита Эрдогана, пишут СМИ

Hürriyet: Анкара не получала информации об отмене переговоров с Байденом в США

© Фото : @RTErdogan / TwitterРеджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© Фото : @RTErdogan / Twitter
Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 24 апр — РИА Новости. Анкара не получала от Вашингтона информации об отмене визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в США и переговоров с Джо Байденом 9 мая, сообщила газета Hürriyet.
Ранее ряд оппозиционных СМИ Турции сообщили о якобы отмене планируемого визита Эрдогана в США.
"Со стороны США не поступало никакой информации о том, что визит президента Эрдогана в США отменен. Американцы уже хотят, чтобы этот визит состоялся. Нет никакой отмены визита в США. Они готовятся к встрече Байден — Эрдоган, которая должна состояться 9 мая", — пишет близкий к правительственным кругам колумнист газеты Абдулькадир Сельви.
Издание также уточнило, что соответствующие ведомства Турции не получали никаких указаний от президента Эрдогана о том, что он отменил поездку в США.
"Если Эрдоган отменяет поездку, то в первую очередь об этом должны быть проинформированы Департамент внешних связей при президенте и Министерство иностранных дел. Если Эрдоган прикажет отменить поездку, то президентский комплекс и Министерство иностранных дел должны будут проинформировать своих коллег в США. Но никаких указаний на этот счет нет", — отмечает газета.
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В миреСШАТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганДжо Байден
 
 
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