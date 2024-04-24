https://ria.ru/20240424/vizit-1941919998.html

США не информировали Турцию об отмене визита Эрдогана, пишут СМИ

США не информировали Турцию об отмене визита Эрдогана, пишут СМИ - РИА Новости, 24.04.2024

США не информировали Турцию об отмене визита Эрдогана, пишут СМИ

Анкара не получала от Вашингтона информации об отмене визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в США и переговоров с Джо Байденом 9 мая, сообщила газета РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T07:56

2024-04-24T07:56

2024-04-24T11:05

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АНКАРА, 24 апр — РИА Новости. Анкара не получала от Вашингтона информации об отмене визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в США и переговоров с Джо Байденом 9 мая, сообщила газета Hürriyet. Ранее ряд оппозиционных СМИ Турции сообщили о якобы отмене планируемого визита Эрдогана в США. "Со стороны США не поступало никакой информации о том, что визит президента Эрдогана в США отменен. Американцы уже хотят, чтобы этот визит состоялся. Нет никакой отмены визита в США. Они готовятся к встрече Байден — Эрдоган, которая должна состояться 9 мая", — пишет близкий к правительственным кругам колумнист газеты Абдулькадир Сельви. Издание также уточнило, что соответствующие ведомства Турции не получали никаких указаний от президента Эрдогана о том, что он отменил поездку в США. "Если Эрдоган отменяет поездку, то в первую очередь об этом должны быть проинформированы Департамент внешних связей при президенте и Министерство иностранных дел. Если Эрдоган прикажет отменить поездку, то президентский комплекс и Министерство иностранных дел должны будут проинформировать своих коллег в США. Но никаких указаний на этот счет нет", — отмечает газета.

https://radiosputnik.ru/20240416/raisi-1940460569.html

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в мире, сша, турция, реджеп тайип эрдоган, джо байден