https://ria.ru/20240424/vetrazresheniya-1941944678.html

Экспортеры через "Мой экспорт" получили более 1,5 тысяч ветразрешений

Экспортеры через "Мой экспорт" получили более 1,5 тысяч ветразрешений - РИА Новости, 24.04.2024

Экспортеры через "Мой экспорт" получили более 1,5 тысяч ветразрешений

Российские экспортеры через цифровую платформу "Мой экспорт" оформили более 1500 разрешений на вывоз подконтрольных товаров с начала 2024 года, сообщает... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T10:02

2024-04-24T10:02

2024-04-24T10:02

экономика

россия

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Российские экспортеры через цифровую платформу "Мой экспорт" оформили более 1500 разрешений на вывоз подконтрольных товаров с начала 2024 года, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Россельхознадзор со 2 апреля 2024 года перевел прием заявлений на выдачу разрешения на вывоз подконтрольной продукции для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей из модуля Аргус ИС "ВетИС" на платформу "Мой экспорт", за исключением товаров, произведенных не в Российской Федерации и лекарственных средств для ветеринарного применения", - говорится в сообщении.Разрешение на вывоз, которое выдает Россельхознадзор, необходимо для экспорта товаров в другие страны. Без этого разрешения, как правило, нельзя получить ветеринарный сертификат.Экспортер может оформить разрешение на каждую поставку или на определенный объем товаров, который планируется экспортировать в течение года. В случае изменений сведений, например, о получателе (импортере), складе, логистическом маршруте или виде транспорта, с помощью сервиса можно оформить заявление на внесение изменений в действующее разрешение.В соответствии с законодательством срок оформления разрешения составляет 15 рабочих дней, но обычно онлайн-заявление рассматривается за несколько минут. Документ выдается в электронном виде, и уведомление об этом отправляется экспортеру в личный кабинет. После получения разрешения можно подать онлайн-заявку на оформление экспортного ветеринарного сертификат.При подаче заявления на оформление ветеринарного сертификата за восемь рабочих часов до планируемой даты предоставления груза на досмотр Россельхознадзором будет проведена дистанционная проверка указанных в заявлении сведений. При этом компании для проверки документации не нужно выезжать с партией товара на ветеринарный пункт пропуска, а значит исправить недочеты в сведениях можно до осмотра продукции. При онлайн-оформлении экспортер получает QR-код, который требуется предъявить на пункте ветконтроля вместо пакета бумажных документов. После того, как продукция компании успешно пройдет осмотр, на нее выдадут ветеринарный сертификат.Напомним, что с 19 марта 2024 года экспортеры вносят информацию о складах (местах хранения/отгрузки) в систему "Аргус" через данные из реестра "Цербер" ИС ВетИС. Это изменение призвано упростить процесс регистрации складов и получения разрешений для участников внешнеэкономической деятельности, включая использование цифровой платформы "Мой экспорт".Получить более подробную информацию о возможностях сервиса или узнать о последних обновлениях можно в официальном Telegram-канале "ФИТО/ВЕТ/СПТсертификация".

https://ria.ru/20240423/rets-1941855831.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), российский экспортный центр (рэц)