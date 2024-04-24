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В Верхневолжье наградили победителей регионального этапа конкурса педагогов - РИА Новости, 24.04.2024
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Тверская область
 
17:08 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/verkhnevolzhe-1942094964.html
В Верхневолжье наградили победителей регионального этапа конкурса педагогов
В Верхневолжье наградили победителей регионального этапа конкурса педагогов - РИА Новости, 24.04.2024
В Верхневолжье наградили победителей регионального этапа конкурса педагогов
Торжественное награждение победителей и призеров регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Педагог года 2024" прошло в среду в... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T17:08
2024-04-24T17:08
тверская область
тверь
ржев
торжок
игорь руденя
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Торжественное награждение победителей и призеров регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Педагог года 2024" прошло в среду в ДК "Пролетарка", сообщает пресс-служба правительства региона. Приветствие его участникам направил губернатор Игорь Руденя. "Труд педагога имеет огромное значение для будущего нашего Отечества и заслуженно пользуется всенародным уважением. Один из основоположников отечественной педагогики, Константин Дмитриевич Ушинский считал, что российская система образования должна опираться на культуру, традиционные нравственные и семейные ценности нашего народа. Примечательно, что впервые теория Ушинского была реализована на практике в Тверской губернии ученым и педагогом Сергеем Александровичем Рачинским. Сегодня участники конкурса продолжают традиции обучения и воспитания подрастающего поколения", - цитирует пресс-служба Руденю. В рамках "Педагога года 2024" проведены региональные этапы конкурсов "Учитель года", "Воспитатель года", "Учитель – дефектолог", "Педагог–психолог", "Мастер года" и "Директор года". Например, воспитатели Верхневолжья провели мастер-классы, открытые занятия с детьми, а также проявили себя в профессиональном ток-шоу. Претенденты на звание "Директор года 2024" на мастер-классах делились с коллегами опытом по организации работы с родителями, вовлечению молодых педагогов в подготовку школьных мероприятий. По итогам испытаний "Учителем года" признан преподаватель физкультуры из Ново-Ямской средней школы Старицкого округа Максим Храмцов, выпускник местного педагогического колледжа. Призерами номинации стали учитель математики Удомельской школы № 4 Татьяна Знаменщикова, учитель физики и математики Жарковской школы №1 Дарья Иванова, учителя географии школы №6 города Торжка Нина Морозова и лицея №35 города Ржева Ирина Сергина, преподаватель начальных классов Центра образования №56 города Твери Елена Скапачева. "Воспитателем года 2024" в Тверской области стала педагог детского сада №62 города Твери Оксана Гомаз. Призовых мест в этой категории удостоены воспитатели детского сада №7 города Ржева Анастасия Веселова, детского сада №6 города Твери Светлана Подольская, "Солнечного детского сада" Вышневолоцкого округа Наталья Синявина, Городской основной общеобразовательной школы города Калязина Жанна Тихомирова. Победителем регионального этапа Всероссийского конкурса "Учитель-дефектолог 2024" в Тверской области признана логопед детского сада №3 "Солнышко" поселка Селижарово Татьяна Веселова. Лучшим педагогом-психологом стала Кристина Садова, работающая в средней школе №39 города Твери. "Мастером года" – преподаватель производственного Тверского торгово-экономического колледжа Татьяна Ефимова. "Директором года 2024" в Тверской области признана руководитель средней школы № 53 города Твери Лариса Зверькова.
https://ria.ru/20240423/zdorove-1941792207.html
https://ria.ru/20240419/nagrady-1941064552.html
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тверь, ржев, торжок, игорь руденя, максим храмцов
Тверская область, Тверь, Ржев, Торжок, Игорь Руденя, Максим Храмцов

В Верхневолжье наградили победителей регионального этапа конкурса педагогов

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиВ Верхневолжье наградили победителей регионального этапа конкурса педагогов
В Верхневолжье наградили победителей регионального этапа конкурса педагогов - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
В Верхневолжье наградили победителей регионального этапа конкурса педагогов
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Торжественное награждение победителей и призеров регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Педагог года 2024" прошло в среду в ДК "Пролетарка", сообщает пресс-служба правительства региона.
Приветствие его участникам направил губернатор Игорь Руденя.
"Труд педагога имеет огромное значение для будущего нашего Отечества и заслуженно пользуется всенародным уважением. Один из основоположников отечественной педагогики, Константин Дмитриевич Ушинский считал, что российская система образования должна опираться на культуру, традиционные нравственные и семейные ценности нашего народа. Примечательно, что впервые теория Ушинского была реализована на практике в Тверской губернии ученым и педагогом Сергеем Александровичем Рачинским. Сегодня участники конкурса продолжают традиции обучения и воспитания подрастающего поколения", - цитирует пресс-служба Руденю.
В рамках "Педагога года 2024" проведены региональные этапы конкурсов "Учитель года", "Воспитатель года", "Учитель – дефектолог", "Педагог–психолог", "Мастер года" и "Директор года".
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Например, воспитатели Верхневолжья провели мастер-классы, открытые занятия с детьми, а также проявили себя в профессиональном ток-шоу. Претенденты на звание "Директор года 2024" на мастер-классах делились с коллегами опытом по организации работы с родителями, вовлечению молодых педагогов в подготовку школьных мероприятий.
По итогам испытаний "Учителем года" признан преподаватель физкультуры из Ново-Ямской средней школы Старицкого округа Максим Храмцов, выпускник местного педагогического колледжа.
Призерами номинации стали учитель математики Удомельской школы № 4 Татьяна Знаменщикова, учитель физики и математики Жарковской школы №1 Дарья Иванова, учителя географии школы №6 города Торжка Нина Морозова и лицея №35 города Ржева Ирина Сергина, преподаватель начальных классов Центра образования №56 города Твери Елена Скапачева.
"Воспитателем года 2024" в Тверской области стала педагог детского сада №62 города Твери Оксана Гомаз.
Призовых мест в этой категории удостоены воспитатели детского сада №7 города Ржева Анастасия Веселова, детского сада №6 города Твери Светлана Подольская, "Солнечного детского сада" Вышневолоцкого округа Наталья Синявина, Городской основной общеобразовательной школы города Калязина Жанна Тихомирова.
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Победителем регионального этапа Всероссийского конкурса "Учитель-дефектолог 2024" в Тверской области признана логопед детского сада №3 "Солнышко" поселка Селижарово Татьяна Веселова. Лучшим педагогом-психологом стала Кристина Садова, работающая в средней школе №39 города Твери. "Мастером года" – преподаватель производственного Тверского торгово-экономического колледжа Татьяна Ефимова.
"Директором года 2024" в Тверской области признана руководитель средней школы № 53 города Твери Лариса Зверькова.
 
Тверская областьТверьРжевТоржокИгорь РуденяМаксим Храмцов
 
 
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