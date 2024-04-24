https://ria.ru/20240424/velikobritaniya-1941992706.html

В Кремле назвали милитаризацию Великобритании камуфляжем внутренних проблем

В Кремле назвали милитаризацию Великобритании камуфляжем внутренних проблем - РИА Новости, 24.04.2024

В Кремле назвали милитаризацию Великобритании камуфляжем внутренних проблем

Милитаризация Великобритании - это камуфляж внутренних проблем в экономике, граждане там затягивают пояса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T12:46

2024-04-24T12:46

2024-04-24T12:46

цены на нефть

великобритания

россия

дмитрий песков

экономика

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Милитаризация Великобритании - это камуфляж внутренних проблем в экономике, граждане там затягивают пояса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Многие пытаются использовать ситуацию, эскалируя ее искусственно и сознательно, для решения внутренних проблем. Мы знаем о непростой экономической ситуации в Великобритании. Им приходится с одной стороны зажимать пояса, гражданам Великобритании приходится не очень просто. Поэтому такая милитаризация определенного сегмента экономики – это и есть такой камуфляж на фоне этих трудностей", - сказал Песков, отвечая на вопрос как в Кремле относятся к наращиванию военного потенциала Великобритании.

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Кирилл Волков

цены на нефть, великобритания, россия, дмитрий песков, экономика