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В Кремле назвали милитаризацию Великобритании камуфляжем внутренних проблем - РИА Новости, 24.04.2024
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12:46 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/velikobritaniya-1941992706.html
В Кремле назвали милитаризацию Великобритании камуфляжем внутренних проблем
В Кремле назвали милитаризацию Великобритании камуфляжем внутренних проблем - РИА Новости, 24.04.2024
В Кремле назвали милитаризацию Великобритании камуфляжем внутренних проблем
Милитаризация Великобритании - это камуфляж внутренних проблем в экономике, граждане там затягивают пояса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T12:46
2024-04-24T12:46
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Милитаризация Великобритании - это камуфляж внутренних проблем в экономике, граждане там затягивают пояса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Многие пытаются использовать ситуацию, эскалируя ее искусственно и сознательно, для решения внутренних проблем. Мы знаем о непростой экономической ситуации в Великобритании. Им приходится с одной стороны зажимать пояса, гражданам Великобритании приходится не очень просто. Поэтому такая милитаризация определенного сегмента экономики – это и есть такой камуфляж на фоне этих трудностей", - сказал Песков, отвечая на вопрос как в Кремле относятся к наращиванию военного потенциала Великобритании.
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цены на нефть, великобритания, россия, дмитрий песков, экономика
Цены на нефть, Великобритания, Россия, Дмитрий Песков, Экономика
В Кремле назвали милитаризацию Великобритании камуфляжем внутренних проблем

Песков: Великобритания камуфлирует милитаризацией проблемы в экономике

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Милитаризация Великобритании - это камуфляж внутренних проблем в экономике, граждане там затягивают пояса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Многие пытаются использовать ситуацию, эскалируя ее искусственно и сознательно, для решения внутренних проблем. Мы знаем о непростой экономической ситуации в Великобритании. Им приходится с одной стороны зажимать пояса, гражданам Великобритании приходится не очень просто. Поэтому такая милитаризация определенного сегмента экономики – это и есть такой камуфляж на фоне этих трудностей", - сказал Песков, отвечая на вопрос как в Кремле относятся к наращиванию военного потенциала Великобритании.
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