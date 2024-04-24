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Лукашенко прокомментировал полет первой белорусской женщины-космонавта - РИА Новости, 24.04.2024
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15:29 24.04.2024 (обновлено: 15:32 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/vasilevskaya-1942053172.html
Лукашенко прокомментировал полет первой белорусской женщины-космонавта
Лукашенко прокомментировал полет первой белорусской женщины-космонавта - РИА Новости, 24.04.2024
Лукашенко прокомментировал полет первой белорусской женщины-космонавта
Полет первой женщины-космонавта из Белоруссии Марины Василевской - это не просто имиджевое достижение, а свидетельство развития страны в космической сфере,... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T15:29
2024-04-24T15:32
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 24 апр - РИА Новости. Полет первой женщины-космонавта из Белоруссии Марины Василевской - это не просто имиджевое достижение, а свидетельство развития страны в космической сфере, заявил президент республики Александр Лукашенко. "Да, мы космическая держава, и это не афоризм. Полет Марины Василевской для Белоруссии не просто имидж, показушный полет. Это символический аккорд. Это вершина, к которой мы шли с советских времен", - сказал Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании (ВНС). Он подчеркнул, что уроженцы Белоруссии много и эффективно работали над космическими программами еще со временем начала освоения космоса. В Минске 24 апреля проходит первое заседание ВНС в новом конституционном статусе. Ожидается, что собрание примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.
https://ria.ru/20240411/vasilevskaya-1939293749.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко прокомментировал полет первой белорусской женщины-космонавта

Лукашенко: полет Василевской в космос свидетельствует о развитии Белоруссии

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПервая в истории независимой Белоруссии женщина-космонавт Марина Василевская
Первая в истории независимой Белоруссии женщина-космонавт Марина Василевская - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
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Первая в истории независимой Белоруссии женщина-космонавт Марина Василевская. Архивное фото
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МИНСК, 24 апр - РИА Новости. Полет первой женщины-космонавта из Белоруссии Марины Василевской - это не просто имиджевое достижение, а свидетельство развития страны в космической сфере, заявил президент республики Александр Лукашенко.
"Да, мы космическая держава, и это не афоризм. Полет Марины Василевской для Белоруссии не просто имидж, показушный полет. Это символический аккорд. Это вершина, к которой мы шли с советских времен", - сказал Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании (ВНС). Он подчеркнул, что уроженцы Белоруссии много и эффективно работали над космическими программами еще со временем начала освоения космоса.
В Минске 24 апреля проходит первое заседание ВНС в новом конституционном статусе. Ожидается, что собрание примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.
Марина Василевская - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
Первая белорусская космонавт стала Героем страны
11 апреля, 11:48
 
В миреБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
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