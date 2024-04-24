https://ria.ru/20240424/vasilevskaya-1942053172.html

Лукашенко прокомментировал полет первой белорусской женщины-космонавта

Лукашенко прокомментировал полет первой белорусской женщины-космонавта - РИА Новости, 24.04.2024

Лукашенко прокомментировал полет первой белорусской женщины-космонавта

Полет первой женщины-космонавта из Белоруссии Марины Василевской - это не просто имиджевое достижение, а свидетельство развития страны в космической сфере,... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T15:29

2024-04-24T15:29

2024-04-24T15:32

в мире

белоруссия

александр лукашенко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939340566_0:0:3088:1738_1920x0_80_0_0_bb3e7c97a42ac1a3b4cdb3537b5e4c93.jpg

МИНСК, 24 апр - РИА Новости. Полет первой женщины-космонавта из Белоруссии Марины Василевской - это не просто имиджевое достижение, а свидетельство развития страны в космической сфере, заявил президент республики Александр Лукашенко. "Да, мы космическая держава, и это не афоризм. Полет Марины Василевской для Белоруссии не просто имидж, показушный полет. Это символический аккорд. Это вершина, к которой мы шли с советских времен", - сказал Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании (ВНС). Он подчеркнул, что уроженцы Белоруссии много и эффективно работали над космическими программами еще со временем начала освоения космоса. В Минске 24 апреля проходит первое заседание ВНС в новом конституционном статусе. Ожидается, что собрание примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.

https://ria.ru/20240411/vasilevskaya-1939293749.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, александр лукашенко