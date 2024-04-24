https://ria.ru/20240424/vaktsinatsiya-1941975107.html
В регионах, где был паводок, привили от гепатита около 150 тысяч человек
В регионах, где был паводок, привили от гепатита около 150 тысяч человек - РИА Новости, 24.04.2024
В регионах, где был паводок, привили от гепатита около 150 тысяч человек
Почти 150 тысяч человек привито от гепатита А в регионах, пострадавших от паводка, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, выразив уверенность, что удастся... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T11:54
2024-04-24T11:54
2024-04-24T11:54
общество
здоровье - общество
россия
анна попова
михаил мишустин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Почти 150 тысяч человек привито от гепатита А в регионах, пострадавших от паводка, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, выразив уверенность, что удастся не допустить ухудшение здоровья людей на этих территориях. "Сегодня уже иммунизировано почти 150 тысяч человек от гепатита А. Мы сделали основную работу вместе со здравоохранением, мы ее завершаем. Я уверена, что мы не допустим ухудшения состояния здоровья людей в этих местах", - сказала Попова на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
https://ria.ru/20240420/fedorov-1941182689.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, здоровье - общество, россия, анна попова, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), наводнения в россии — 2024
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Анна Попова, Михаил Мишустин, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Наводнения в России — 2024
В регионах, где был паводок, привили от гепатита около 150 тысяч человек
Попова: почти 150 тысяч человек привили от гепатита в регионах, где был паводок