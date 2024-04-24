Рейтинг@Mail.ru
Уровень реки Ишим в тюменском селе Абатское поднялся на 149 сантиметров - РИА Новости, 24.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:49 24.04.2024 (обновлено: 11:02 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/uroven-1941915693.html
Уровень реки Ишим в тюменском селе Абатское поднялся на 149 сантиметров
Уровень реки Ишим в тюменском селе Абатское поднялся на 149 сантиметров - РИА Новости, 24.04.2024
Уровень реки Ишим в тюменском селе Абатское поднялся на 149 сантиметров
Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское в Тюменской области за сутки прибавил почти полтора метра, сообщил информационный центр правительства региона. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T06:49
2024-04-24T11:02
ишим (река)
наводнения в россии — 2024
тюменская область
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941112601_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8fe7712e9c188571f85f756460a86923.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апр — РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское в Тюменской области за сутки прибавил почти полтора метра, сообщил информационный центр правительства региона.Так, к 6:00 мск 24 апреля вода поднялась до отметки 919 сантиметров (плюс 149 сантиметров за сутки). Критическая отметка для этого населенного пункта составляет 960 сантиметров.Всего в муниципалитете проживают почти 19 тысяч человек, в селе Абатском — около восьми тысяч.С 8 апреля в Тюменской области действует режим ЧС, пик паводка на реках Тобол и Ишим ожидается 23-25 апреля. Уровень Ишима в одноименном городе 20 апреля обновил исторический максимум, после чего вода начала медленно снижаться. При этом Тобол начал интенсивный подъем в районе села Коркино.
ишим (река)
тюменская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941112601_157:0:1174:763_1920x0_80_0_0_ede0509c969339ed67783d1127bd5e9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ишим (река), наводнения в россии — 2024, тюменская область, происшествия
Ишим (река), Наводнения в России — 2024, Тюменская область, Происшествия
Уровень реки Ишим в тюменском селе Абатское поднялся на 149 сантиметров

Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе Абатское достиг 919 сантиметров

© Фото : пресс-служба губернатора Тюменской областиРазлив реки Ишим в Тюменской области
Разлив реки Ишим в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Тюменской области
Разлив реки Ишим в Тюменской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апр — РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское в Тюменской области за сутки прибавил почти полтора метра, сообщил информационный центр правительства региона.
Так, к 6:00 мск 24 апреля вода поднялась до отметки 919 сантиметров (плюс 149 сантиметров за сутки). Критическая отметка для этого населенного пункта составляет 960 сантиметров.
Всего в муниципалитете проживают почти 19 тысяч человек, в селе Абатском — около восьми тысяч.
С 8 апреля в Тюменской области действует режим ЧС, пик паводка на реках Тобол и Ишим ожидается 23-25 апреля. Уровень Ишима в одноименном городе 20 апреля обновил исторический максимум, после чего вода начала медленно снижаться. При этом Тобол начал интенсивный подъем в районе села Коркино.
Выплаты пострадавшим от паводка
11 апреля, 12:30
Инфографика
Выплаты пострадавшим от паводка Посмотреть
 
Ишим (река)Наводнения в России — 2024Тюменская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала