https://ria.ru/20240424/uroven-1941915693.html
Уровень реки Ишим в тюменском селе Абатское поднялся на 149 сантиметров
Уровень реки Ишим в тюменском селе Абатское поднялся на 149 сантиметров - РИА Новости, 24.04.2024
Уровень реки Ишим в тюменском селе Абатское поднялся на 149 сантиметров
Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское в Тюменской области за сутки прибавил почти полтора метра, сообщил информационный центр правительства региона. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T06:49
2024-04-24T06:49
2024-04-24T11:02
ишим (река)
наводнения в россии — 2024
тюменская область
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941112601_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8fe7712e9c188571f85f756460a86923.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апр — РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское в Тюменской области за сутки прибавил почти полтора метра, сообщил информационный центр правительства региона.Так, к 6:00 мск 24 апреля вода поднялась до отметки 919 сантиметров (плюс 149 сантиметров за сутки). Критическая отметка для этого населенного пункта составляет 960 сантиметров.Всего в муниципалитете проживают почти 19 тысяч человек, в селе Абатском — около восьми тысяч.С 8 апреля в Тюменской области действует режим ЧС, пик паводка на реках Тобол и Ишим ожидается 23-25 апреля. Уровень Ишима в одноименном городе 20 апреля обновил исторический максимум, после чего вода начала медленно снижаться. При этом Тобол начал интенсивный подъем в районе села Коркино.
ишим (река)
тюменская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941112601_157:0:1174:763_1920x0_80_0_0_ede0509c969339ed67783d1127bd5e9b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ишим (река), наводнения в россии — 2024, тюменская область, происшествия
Ишим (река), Наводнения в России — 2024, Тюменская область, Происшествия
Уровень реки Ишим в тюменском селе Абатское поднялся на 149 сантиметров
Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе Абатское достиг 919 сантиметров