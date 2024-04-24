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Уровень реки Ишим в тюменском селе Абатское поднялся на 149 сантиметров

Уровень реки Ишим в тюменском селе Абатское поднялся на 149 сантиметров - РИА Новости, 24.04.2024

Уровень реки Ишим в тюменском селе Абатское поднялся на 149 сантиметров

Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское в Тюменской области за сутки прибавил почти полтора метра, сообщил информационный центр правительства региона. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T06:49

2024-04-24T06:49

2024-04-24T11:02

ишим (река)

наводнения в россии — 2024

тюменская область

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апр — РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское в Тюменской области за сутки прибавил почти полтора метра, сообщил информационный центр правительства региона.Так, к 6:00 мск 24 апреля вода поднялась до отметки 919 сантиметров (плюс 149 сантиметров за сутки). Критическая отметка для этого населенного пункта составляет 960 сантиметров.Всего в муниципалитете проживают почти 19 тысяч человек, в селе Абатском — около восьми тысяч.С 8 апреля в Тюменской области действует режим ЧС, пик паводка на реках Тобол и Ишим ожидается 23-25 апреля. Уровень Ишима в одноименном городе 20 апреля обновил исторический максимум, после чего вода начала медленно снижаться. При этом Тобол начал интенсивный подъем в районе села Коркино.

ишим (река)

тюменская область

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ишим (река), наводнения в россии — 2024, тюменская область, происшествия