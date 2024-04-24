https://ria.ru/20240424/uroven-1941915386.html

Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился за сутки на 21 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился за сутки на 21 сантиметров - РИА Новости, 24.04.2024

Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился за сутки на 21 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 08.00 (06.00 мск) среды, за сутки снизился на 21 см и оставляет 945 сантиметров, информирует администрация... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T06:35

2024-04-24T06:35

2024-04-24T06:38

происшествия

тобол (река)

курган

курганская область

наводнения в россии — 2024

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ЧЕЛЯБИНСК, 24 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 08.00 (06.00 мск) среды, за сутки снизился на 21 см и оставляет 945 сантиметров, информирует администрация города. Как ранее сообщала горадминистрация, утром в понедельник уровень воды в реке Тобол у Кургана составлял 986 сантиметров, на 08.00 (06.00 мск) на 23 апреля - 966 сантиметров. Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Уровень воды превысил отметку "опасного явления" (850 сантиметров). По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 08.00 (06.00 мск) 24 апреля уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 945 сантиметров. В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. По состоянию на 23 апреля, остаются подтопленными в 7 муниципальных образованиях в 37 населенных пунктах 2161 жилой дом и 3405 дачных домов, 6 низководных мостов и 11 участков автомобильных дорог.

https://ria.ru/20240409/kurgan-1938912181.html

тобол (река)

курган

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происшествия, тобол (река), курган, курганская область, наводнения в россии — 2024