https://ria.ru/20240424/uroven-1941915386.html
Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился за сутки на 21 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился за сутки на 21 сантиметров - РИА Новости, 24.04.2024
Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился за сутки на 21 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 08.00 (06.00 мск) среды, за сутки снизился на 21 см и оставляет 945 сантиметров, информирует администрация... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T06:35
2024-04-24T06:35
2024-04-24T06:38
происшествия
тобол (река)
курган
курганская область
наводнения в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941816131_0:0:846:476_1920x0_80_0_0_d25cb46eaab577d82dba658c07a860fb.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 24 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 08.00 (06.00 мск) среды, за сутки снизился на 21 см и оставляет 945 сантиметров, информирует администрация города. Как ранее сообщала горадминистрация, утром в понедельник уровень воды в реке Тобол у Кургана составлял 986 сантиметров, на 08.00 (06.00 мск) на 23 апреля - 966 сантиметров. Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Уровень воды превысил отметку "опасного явления" (850 сантиметров). По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 08.00 (06.00 мск) 24 апреля уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 945 сантиметров. В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. По состоянию на 23 апреля, остаются подтопленными в 7 муниципальных образованиях в 37 населенных пунктах 2161 жилой дом и 3405 дачных домов, 6 низководных мостов и 11 участков автомобильных дорог.
https://ria.ru/20240409/kurgan-1938912181.html
тобол (река)
курган
курганская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941816131_0:0:636:476_1920x0_80_0_0_2c0230ccd18745b306ab50a2d11d52c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тобол (река), курган, курганская область, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Тобол (река), Курган, Курганская область, Наводнения в России — 2024
Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился за сутки на 21 сантиметров
Горадминистрация: уровень Тобола у Кургана составляет 945 сантиметров
ЧЕЛЯБИНСК, 24 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 08.00 (06.00 мск) среды, за сутки снизился на 21 см и оставляет 945 сантиметров, информирует администрация города.
Как ранее сообщала горадминистрация, утром в понедельник уровень воды в реке Тобол у Кургана составлял 986 сантиметров, на 08.00 (06.00 мск) на 23 апреля - 966 сантиметров. Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Уровень воды превысил отметку "опасного явления" (850 сантиметров).
По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области
, на 08.00 (06.00 мск) 24 апреля уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 945 сантиметров.
В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. По состоянию на 23 апреля, остаются подтопленными в 7 муниципальных образованиях в 37 населенных пунктах 2161 жилой дом и 3405 дачных домов, 6 низководных мостов и 11 участков автомобильных дорог.