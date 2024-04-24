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Уровень воды в Тоболе у Кургана снизился на пять сантиметров - РИА Новости, 24.04.2024
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02:43 24.04.2024
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Уровень воды в Тоболе у Кургана снизился на пять сантиметров
Уровень воды в Тоболе у Кургана снизился на пять сантиметров - РИА Новости, 24.04.2024
Уровень воды в Тоболе у Кургана снизился на пять сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 4.00 (2.00 мск) среды, за шесть часов снизился на пять сантиметров и составляет 948 сантиметров, сообщается в... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T02:43
2024-04-24T02:43
курган
тобол (река)
наводнения в россии — 2024
происшествия
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 4.00 (2.00 мск) среды, за шесть часов снизился на пять сантиметров и составляет 948 сантиметров, сообщается в Telegram-канале губернатора и правительства области. "По данным гидропоста на 4:00 24 апреля, уровень воды в Тоболе в районе Кургана составил 948 см", - говорится в сообщении. Как ранее информировала городская администрация, вечером во вторник уровень воды в реке Тобол у Кургана составлял 953 сантиметра. Отмечается, что в Кетовском округе в районе населенных пунктов Санаторная и Кетово уровень вода также продолжает снижаться, в то же время, вода из Кургана идет в Белозерский округ. Также уточняется, что уровень воды в районе села Белозерского составляет пять метров 85 сантиметров, в районе села Памятное уровень воды составляет четыре метра 71 сантиметр.
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курган, тобол (река), наводнения в россии — 2024, происшествия
Курган, Тобол (река), Наводнения в России — 2024, Происшествия
Уровень воды в Тоболе у Кургана снизился на пять сантиметров

Правительство региона: уровень реки Тобол у Кургана снизился до 948 сантиметров

© РИА НовостиРека Тобол в районе Кургана
Река Тобол в районе Кургана
© РИА Новости
Река Тобол в районе Кургана. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 4.00 (2.00 мск) среды, за шесть часов снизился на пять сантиметров и составляет 948 сантиметров, сообщается в Telegram-канале губернатора и правительства области.
"По данным гидропоста на 4:00 24 апреля, уровень воды в Тоболе в районе Кургана составил 948 см", - говорится в сообщении. Как ранее информировала городская администрация, вечером во вторник уровень воды в реке Тобол у Кургана составлял 953 сантиметра.
Отмечается, что в Кетовском округе в районе населенных пунктов Санаторная и Кетово уровень вода также продолжает снижаться, в то же время, вода из Кургана идет в Белозерский округ.
Также уточняется, что уровень воды в районе села Белозерского составляет пять метров 85 сантиметров, в районе села Памятное уровень воды составляет четыре метра 71 сантиметр.
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КурганТобол (река)Наводнения в России — 2024Происшествия
 
 
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