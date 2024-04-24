https://ria.ru/20240424/uroven-1941905782.html

Уровень воды в Тоболе у Кургана снизился на пять сантиметров

Уровень воды в Тоболе у Кургана снизился на пять сантиметров - РИА Новости, 24.04.2024

Уровень воды в Тоболе у Кургана снизился на пять сантиметров

Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 4.00 (2.00 мск) среды, за шесть часов снизился на пять сантиметров и составляет 948 сантиметров, сообщается в... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T02:43

2024-04-24T02:43

2024-04-24T02:43

курган

тобол (река)

наводнения в россии — 2024

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941816131_0:0:846:476_1920x0_80_0_0_d25cb46eaab577d82dba658c07a860fb.jpg

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 4.00 (2.00 мск) среды, за шесть часов снизился на пять сантиметров и составляет 948 сантиметров, сообщается в Telegram-канале губернатора и правительства области. "По данным гидропоста на 4:00 24 апреля, уровень воды в Тоболе в районе Кургана составил 948 см", - говорится в сообщении. Как ранее информировала городская администрация, вечером во вторник уровень воды в реке Тобол у Кургана составлял 953 сантиметра. Отмечается, что в Кетовском округе в районе населенных пунктов Санаторная и Кетово уровень вода также продолжает снижаться, в то же время, вода из Кургана идет в Белозерский округ. Также уточняется, что уровень воды в районе села Белозерского составляет пять метров 85 сантиметров, в районе села Памятное уровень воды составляет четыре метра 71 сантиметр.

https://ria.ru/20240409/kurgan-1938912181.html

курган

тобол (река)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курган, тобол (река), наводнения в россии — 2024, происшествия