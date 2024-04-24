https://ria.ru/20240424/ulanov-1941985952.html
Депутат заявил об обысках в Кишиневе у участников оппозиционного съезда
Депутат заявил об обысках в Кишиневе у участников оппозиционного съезда - РИА Новости, 24.04.2024
Депутат заявил об обысках в Кишиневе у участников оппозиционного съезда
Силовики в аэропорту Кишинева провели обыски примерно у 140 участников молдавского оппозиционного съезда в Москве, заявил РИА Новости депутат парламента... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T12:31
2024-04-24T12:31
2024-04-24T13:26
москва
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кишинев
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марина таубер
илан шор
евразийский экономический союз
возрождение
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Силовики в аэропорту Кишинева провели обыски примерно у 140 участников молдавского оппозиционного съезда в Москве, заявил РИА Новости депутат парламента Молдавии Денис Уланов."То, что происходило пару дней назад в аэропорту (Кишинева). Думаю, все видели эти видеосъемки, каким образом происходили издевательства над людьми... У них забирали личное имущество, телефоны, у них забирали все, что можно было найти, по мнению властей, являющееся угрозой национальной безопасности", - заявил Ульянов.По его словам, некоторых людей выпускали из аэропорта без личных вещей."Таких процедур личного обыска было порядка 140. Это практически весь борт, который прилетел с первой частью людей, возвращающихся отсюда (из Москвы - ред.). Некоторые люди провели там минимальное время от двух часов, некоторые там находились до пяти часов. А с отдельными людьми происходили беседы более жесткого формата", - рассказал Уланов.Во вторник исполняющий обязанности главы прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Молдавии Виктор Фуртунэ сообщил , что полиция в ночь на 23 апреля провела 150 обысков у сторонников блока "Победа-Виктория" в рамках дела о контрабанде, у них изъято более 1 миллиона долларов.В понедельник в аэропорту Кишинева задерживали пассажиров, участвовавших в московском съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, часть из них выпустили только через три часа после прибытия в Кишинев. Во вторник утром депутат молдавского парламента Марина Таубер сообщила об обысках у представителей оппозиции.Учредительный съезд блока "Победа-Виктория" прошел в Москве 21 апреля. Его участники поддерживают идею вступления Молдавии в ЕАЭС. Новая политсила, в частности, объединила партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Исполнительный комитет блока возглавил Илан Шор.
https://ria.ru/20240424/gutsul-1941979292.html
https://ria.ru/20240307/moldaviya-1931842935.html
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москва, в мире, кишинев, молдавия, марина таубер, илан шор, евразийский экономический союз, возрождение, блок "победа"
Москва, В мире, Кишинев, Молдавия, Марина Таубер, Илан Шор, Евразийский экономический союз, Возрождение, Блок "Победа"
Депутат заявил об обысках в Кишиневе у участников оппозиционного съезда
Депутат Уланов: у 140 участников оппозиционного съезда в Москве прошли обыски
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Силовики в аэропорту Кишинева провели обыски примерно у 140 участников молдавского оппозиционного съезда в Москве, заявил РИА Новости депутат парламента Молдавии Денис Уланов.
«
"То, что происходило пару дней назад в аэропорту (Кишинева). Думаю, все видели эти видеосъемки, каким образом происходили издевательства над людьми... У них забирали личное имущество, телефоны, у них забирали все, что можно было найти, по мнению властей, являющееся угрозой национальной безопасности", - заявил Ульянов.
По его словам, некоторых людей выпускали из аэропорта без личных вещей.
"Таких процедур личного обыска было порядка 140. Это практически весь борт, который прилетел с первой частью людей, возвращающихся отсюда (из Москвы - ред.). Некоторые люди провели там минимальное время от двух часов, некоторые там находились до пяти часов. А с отдельными людьми происходили беседы более жесткого формата", - рассказал Уланов.
Во вторник исполняющий обязанности главы прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Молдавии Виктор Фуртунэ сообщил , что полиция в ночь на 23 апреля провела 150 обысков у сторонников блока "Победа-Виктория" в рамках дела о контрабанде, у них изъято более 1 миллиона долларов.
В понедельник в аэропорту Кишинева задерживали пассажиров, участвовавших в московском съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, часть из них выпустили только через три часа после прибытия в Кишинев. Во вторник утром депутат молдавского парламента Марина Таубер сообщила об обысках у представителей оппозиции.
Учредительный съезд блока "Победа-Виктория" прошел в Москве 21 апреля. Его участники поддерживают идею вступления Молдавии в ЕАЭС. Новая политсила, в частности, объединила партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Исполнительный комитет блока возглавил Илан Шор.