https://ria.ru/20240424/ulanov-1941985952.html

Депутат заявил об обысках в Кишиневе у участников оппозиционного съезда

Депутат заявил об обысках в Кишиневе у участников оппозиционного съезда - РИА Новости, 24.04.2024

Депутат заявил об обысках в Кишиневе у участников оппозиционного съезда

Силовики в аэропорту Кишинева провели обыски примерно у 140 участников молдавского оппозиционного съезда в Москве, заявил РИА Новости депутат парламента... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T12:31

2024-04-24T12:31

2024-04-24T13:26

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возрождение

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Силовики в аэропорту Кишинева провели обыски примерно у 140 участников молдавского оппозиционного съезда в Москве, заявил РИА Новости депутат парламента Молдавии Денис Уланов."То, что происходило пару дней назад в аэропорту (Кишинева). Думаю, все видели эти видеосъемки, каким образом происходили издевательства над людьми... У них забирали личное имущество, телефоны, у них забирали все, что можно было найти, по мнению властей, являющееся угрозой национальной безопасности", - заявил Ульянов.По его словам, некоторых людей выпускали из аэропорта без личных вещей."Таких процедур личного обыска было порядка 140. Это практически весь борт, который прилетел с первой частью людей, возвращающихся отсюда (из Москвы - ред.). Некоторые люди провели там минимальное время от двух часов, некоторые там находились до пяти часов. А с отдельными людьми происходили беседы более жесткого формата", - рассказал Уланов.Во вторник исполняющий обязанности главы прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Молдавии Виктор Фуртунэ сообщил , что полиция в ночь на 23 апреля провела 150 обысков у сторонников блока "Победа-Виктория" в рамках дела о контрабанде, у них изъято более 1 миллиона долларов.В понедельник в аэропорту Кишинева задерживали пассажиров, участвовавших в московском съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, часть из них выпустили только через три часа после прибытия в Кишинев. Во вторник утром депутат молдавского парламента Марина Таубер сообщила об обысках у представителей оппозиции.Учредительный съезд блока "Победа-Виктория" прошел в Москве 21 апреля. Его участники поддерживают идею вступления Молдавии в ЕАЭС. Новая политсила, в частности, объединила партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Исполнительный комитет блока возглавил Илан Шор.

https://ria.ru/20240424/gutsul-1941979292.html

https://ria.ru/20240307/moldaviya-1931842935.html

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москва, в мире, кишинев, молдавия, марина таубер, илан шор, евразийский экономический союз, возрождение, блок "победа"