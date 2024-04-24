https://ria.ru/20240424/ukraina-1942134010.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве - РИА Новости, 24.04.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве
Взрыв прогремел в Николаеве на Украине, сообщает в среду украинское издание "Страна". РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T19:26
2024-04-24T19:26
2024-04-24T19:27
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Взрыв прогремел в Николаеве на Украине, сообщает в среду украинское издание "Страна". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Николаевской области воздушная тревога не объявлена. "Сообщают о взрыве в Николаеве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Официальной информации о взрыве пока не поступало.
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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве
"Страна": в Николаеве прогремел взрыв