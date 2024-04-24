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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве - РИА Новости, 24.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:26 24.04.2024 (обновлено: 19:27 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/ukraina-1942134010.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве - РИА Новости, 24.04.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве
Взрыв прогремел в Николаеве на Украине, сообщает в среду украинское издание "Страна". РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T19:26
2024-04-24T19:27
специальная военная операция на украине
в мире
украина
николаевская область
николаев (украина)
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Взрыв прогремел в Николаеве на Украине, сообщает в среду украинское издание "Страна". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Николаевской области воздушная тревога не объявлена. "Сообщают о взрыве в Николаеве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Официальной информации о взрыве пока не поступало.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина
николаевская область
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в мире, украина, николаевская область, николаев (украина)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Николаевская область, Николаев (Украина)
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве

"Страна": в Николаеве прогремел взрыв

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраина
Украина - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Взрыв прогремел в Николаеве на Украине, сообщает в среду украинское издание "Страна".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Николаевской области воздушная тревога не объявлена.
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22 июня 2022, 17:18
"Сообщают о взрыве в Николаеве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Официальной информации о взрыве пока не поступало.
Изображение сгенерировано ИИ
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНиколаевская областьНиколаев (Украина)
 
 
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