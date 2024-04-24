https://ria.ru/20240424/ukraina-1942007595.html

Еврокомиссия перевела Украине очередной транш макрофинансовой помощи

Еврокомиссия перевела Украине очередной транш макрофинансовой помощи - РИА Новости, 24.04.2024

Еврокомиссия перевела Украине очередной транш макрофинансовой помощи

Еврокомиссия в среду перевела Украине очередной транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 миллиарда евро в рамках согласованного ранее пакета на 50 миллиардов... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T13:27

2024-04-24T13:27

2024-04-24T13:34

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украина

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 24 апр - РИА Новости. Еврокомиссия в среду перевела Украине очередной транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 миллиарда евро в рамках согласованного ранее пакета на 50 миллиардов евро, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в соцсети X."Сегодня мы выделяем 1,5 миллиарда евро в рамках Фонда для Украины на 50 миллиардов евро", - написала глава Еврокомиссии.

https://ria.ru/20240424/voyna-1941901886.html

украина

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Кирилл Волков

украина, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, в мире, евросоюз