https://ria.ru/20240424/ukraina-1942007595.html
Еврокомиссия перевела Украине очередной транш макрофинансовой помощи
Еврокомиссия перевела Украине очередной транш макрофинансовой помощи - РИА Новости, 24.04.2024
Еврокомиссия перевела Украине очередной транш макрофинансовой помощи
Еврокомиссия в среду перевела Украине очередной транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 миллиарда евро в рамках согласованного ранее пакета на 50 миллиардов... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T13:27
2024-04-24T13:27
2024-04-24T13:34
специальная военная операция на украине
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урсула фон дер ляйен
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БРЮССЕЛЬ, 24 апр - РИА Новости. Еврокомиссия в среду перевела Украине очередной транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 миллиарда евро в рамках согласованного ранее пакета на 50 миллиардов евро, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в соцсети X."Сегодня мы выделяем 1,5 миллиарда евро в рамках Фонда для Украины на 50 миллиардов евро", - написала глава Еврокомиссии.
https://ria.ru/20240424/voyna-1941901886.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, в мире, евросоюз
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Еврокомиссия перевела Украине очередной транш макрофинансовой помощи
Еврокомиссия перевела Украине 1,5 миллиарда евро макрофинансовой помощи