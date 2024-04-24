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Еврокомиссия перевела Украине очередной транш макрофинансовой помощи - РИА Новости, 24.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:27 24.04.2024 (обновлено: 13:34 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/ukraina-1942007595.html
Еврокомиссия перевела Украине очередной транш макрофинансовой помощи
Еврокомиссия перевела Украине очередной транш макрофинансовой помощи - РИА Новости, 24.04.2024
Еврокомиссия перевела Украине очередной транш макрофинансовой помощи
Еврокомиссия в среду перевела Украине очередной транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 миллиарда евро в рамках согласованного ранее пакета на 50 миллиардов... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T13:27
2024-04-24T13:34
специальная военная операция на украине
украина
еврокомиссия
урсула фон дер ляйен
в мире
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 24 апр - РИА Новости. Еврокомиссия в среду перевела Украине очередной транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 миллиарда евро в рамках согласованного ранее пакета на 50 миллиардов евро, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в соцсети X."Сегодня мы выделяем 1,5 миллиарда евро в рамках Фонда для Украины на 50 миллиардов евро", - написала глава Еврокомиссии.
https://ria.ru/20240424/voyna-1941901886.html
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украина, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, в мире, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, Украина, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен, В мире, Евросоюз
Еврокомиссия перевела Украине очередной транш макрофинансовой помощи

Еврокомиссия перевела Украине 1,5 миллиарда евро макрофинансовой помощи

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 24 апр - РИА Новости. Еврокомиссия в среду перевела Украине очередной транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 миллиарда евро в рамках согласованного ранее пакета на 50 миллиардов евро, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в соцсети X.
"Сегодня мы выделяем 1,5 миллиарда евро в рамках Фонда для Украины на 50 миллиардов евро", - написала глава Еврокомиссии.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЕврокомиссияУрсула фон дер ЛяйенВ миреЕвросоюз
 
 
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