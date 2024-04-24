https://ria.ru/20240424/ukraina-1941951169.html

В США признали, что ВСУ изношены после нескольких месяцев боевых действий

В США признали, что ВСУ изношены после нескольких месяцев боевых действий - РИА Новости, 24.04.2024

В США признали, что ВСУ изношены после нескольких месяцев боевых действий

Украинской армии не хватает людей для пополнения истощенных подразделений, пишет газета The Wall Street Journal, не раскрывая источник информации. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T10:38

2024-04-24T10:38

2024-04-24T13:48

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Украинской армии не хватает людей для пополнения истощенных подразделений, пишет газета The Wall Street Journal, не раскрывая источник информации. "Украинские силы изношены после нескольких месяцев непрерывных боев, а Киеву не хватает людей, которых можно послать вместо них", — говорится в публикации. По сведениям газеты, украинские солдаты вынуждены находиться на передовой по 10 или 15 дней вместо положенных пяти. За это время у них заканчивается еда, вода и медикаменты. В последние месяцы западные СМИ все чаще пишут о тяжелой ситуации, в которой оказались ВСУ. Так, по мнению колумниста The Times Иана Мартина, неблагоприятная для Киева обстановка на поле боя заставляет Запад готовиться к "катастрофическому поражению" украинских сил, которым не хватает вооружения и боеприпасов. Как заявил накануне министр обороны России Сергей Шойгу, за время специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 тысяч человек. По его словам, сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии фронта, а высокий боевой потенциал позволяет им постоянно оказывать огневое воздействие на противника и не давать ему удерживать линию обороны.

https://ria.ru/20240424/ukraina-1941945958.html

https://ria.ru/20240420/ukraina-1941276160.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, киев, россия, украина, вооруженные силы украины