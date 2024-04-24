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В США признали, что ВСУ изношены после нескольких месяцев боевых действий - РИА Новости, 24.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:38 24.04.2024 (обновлено: 13:48 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/ukraina-1941951169.html
В США признали, что ВСУ изношены после нескольких месяцев боевых действий
В США признали, что ВСУ изношены после нескольких месяцев боевых действий - РИА Новости, 24.04.2024
В США признали, что ВСУ изношены после нескольких месяцев боевых действий
Украинской армии не хватает людей для пополнения истощенных подразделений, пишет газета The Wall Street Journal, не раскрывая источник информации. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T10:38
2024-04-24T13:48
специальная военная операция на украине
в мире
киев
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Украинской армии не хватает людей для пополнения истощенных подразделений, пишет газета The Wall Street Journal, не раскрывая источник информации. "Украинские силы изношены после нескольких месяцев непрерывных боев, а Киеву не хватает людей, которых можно послать вместо них", — говорится в публикации. По сведениям газеты, украинские солдаты вынуждены находиться на передовой по 10 или 15 дней вместо положенных пяти. За это время у них заканчивается еда, вода и медикаменты. В последние месяцы западные СМИ все чаще пишут о тяжелой ситуации, в которой оказались ВСУ. Так, по мнению колумниста The Times Иана Мартина, неблагоприятная для Киева обстановка на поле боя заставляет Запад готовиться к "катастрофическому поражению" украинских сил, которым не хватает вооружения и боеприпасов. Как заявил накануне министр обороны России Сергей Шойгу, за время специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 тысяч человек. По его словам, сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии фронта, а высокий боевой потенциал позволяет им постоянно оказывать огневое воздействие на противника и не давать ему удерживать линию обороны.
https://ria.ru/20240424/ukraina-1941945958.html
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в мире, киев, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
В США признали, что ВСУ изношены после нескольких месяцев боевых действий

WSJ: Киеву не хватает военных, ВСУ изношены после нескольких месяцев боев

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинский военнослужащий в окопе
Украинский военнослужащий в окопе - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинский военнослужащий в окопе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Украинской армии не хватает людей для пополнения истощенных подразделений, пишет газета The Wall Street Journal, не раскрывая источник информации.
"Украинские силы изношены после нескольких месяцев непрерывных боев, а Киеву не хватает людей, которых можно послать вместо них", — говорится в публикации.
Боевая работа в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
На востоке. В США рассказали, что сделали две бригады ВСУ на передовой
Вчера, 10:10
По сведениям газеты, украинские солдаты вынуждены находиться на передовой по 10 или 15 дней вместо положенных пяти. За это время у них заканчивается еда, вода и медикаменты.
В последние месяцы западные СМИ все чаще пишут о тяжелой ситуации, в которой оказались ВСУ. Так, по мнению колумниста The Times Иана Мартина, неблагоприятная для Киева обстановка на поле боя заставляет Запад готовиться к "катастрофическому поражению" украинских сил, которым не хватает вооружения и боеприпасов.
Как заявил накануне министр обороны России Сергей Шойгу, за время специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 тысяч человек. По его словам, сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии фронта, а высокий боевой потенциал позволяет им постоянно оказывать огневое воздействие на противника и не давать ему удерживать линию обороны.
Изображение сгенерировано ИИ
Плачь, Украина, тебе дали денег
20 апреля, 21:36
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевРоссияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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