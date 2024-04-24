https://ria.ru/20240424/udobreniya-1941834713.html

В последний вагон: Европа спешно скупила у России самое ценное

В последний вагон: Европа спешно скупила у России самое ценное - РИА Новости, 24.04.2024

В последний вагон: Европа спешно скупила у России самое ценное

Европейский импорт удобрений из России опять на максимуме, несмотря на санкции. В начале года в химической отрасли требовали ограничить "враждебные" поставки:... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T08:00

2024-04-24T08:00

2024-04-24T16:43

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости, Наталья Дембинская. Европейский импорт удобрений из России опять на максимуме, несмотря на санкции. В начале года в химической отрасли требовали ограничить "враждебные" поставки: справились же как-то без энергоресурсов. К тому же жаловались на низкую экологичность сырья. Однако продолжают покупать. Почему на Западе никак не могут отказаться от "вредной" продукции из "страны-агрессора" — в материале РИА Новости.Накупили с горкойЕвросоюз приобрел в феврале 521,3 тысячи тонн российских удобрений на 167 миллионов евро, следует из расчетов на основе европейской статистики.Это на 16 процентов больше в физическом и на 21 — в денежном выражении, чем в январе. Максимум с декабря 2022-го, когда купили на 185,3 миллиона евро.Особенно нарастила обороты Бельгия — почти в пять раз, до 24 миллионов евро. Румыния — в 2,4 раза, до 10,3 миллиона, Болгария — в 2,1 раза, до 5,2, Германия — в 1,8 раза, до 20.Крупнейшим клиентом третий месяц подряд остается Польша: 44 миллиона евро — максимум с декабря 2021 года.По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО), Россия — крупнейший в мире экспортер азотных удобрений и ведущий — калийных и фосфорных. В 2021-м обеспечивала более 30 процентов европейского рынка. И о сокращении речь не идет.Местные недовольныДо 60 процентов импорта калия в ЕС — из России и Белоруссии, 31 процент азота — из России. В Европейском союзе от этого не в восторге: была энергетическая зависимость, теперь — от удобрений. "Мы ясно видели, как Россия и Путин используют удобрения и продукты питания в качестве оружия", — возмущался несколько месяцев назад генеральный директор норвежского химкомбината Yara Свейн Торе Хользетер. По его мнению, 2024 год станет "решающим" для ЕС в сельском хозяйстве.О том же говорили ранее и в Европарламенте: "Россия злоупотребила доминированием в поставках газа и превратила удобрения в политическое оружие. После вторжения на Украину поставки нарушились, а цены выросли почти в три раза".Гнали волнуПлюс ко всему в той же Yara жаловались, что углеродный след удобрений из России на 50-60 процентов больше, чем европейских."Экологические" опасения легко понять: российские компании обладают значительными конкурентными преимуществами за счет более низкой себестоимости продукции. В ЕС еще до СВО ввели трансграничный углеродный сбор."Таким способом пытались ослабить конкуренцию. После объявления санкций, а потом и взрыва "Северных потоков" в Европе не только возникла энергетическая проблема, но и усложнилось производство удобрений, в первую очередь азотных", — указывает Галина Сорокина, директор ИЭФ ГУУ, профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений.Выбирать не приходится"Энергетическая независимость" и отказ от российского трубопроводного газа обошлись Европе очень дорого. Причем основной удар приняла на себя крайне энергоемкая химическая отрасль. К середине 2022-го взлет цен на голубое топливо остановил до 70 процентов азотных мощностей, затраты на производство подскочили на 150. Встали десятки заводов.Особенно зависят от российских поставок Финляндия, Латвия, Литва и Эстония. У них ограниченные ресурсы и исторически сложившиеся торговые отношения с Москвой. Но и страны с развитым сельским хозяйством — Франция, Германия, Нидерланды — нуждаются в импорте химикатов для поддержания высокой производительности, отмечает Александр Стрельников, основатель транспортной компании RusTransChina.А российская продукция дешевле европейской из-за доступа к менее дорогим топливу и энергии, добавляет эксперт. Да и географическая близость имеет значение.В отличие от других отраслей, в химической газ — не только источник энергии, но и сырье."Азотные удобрения (аммиак, карбамид, аммиачная селитра) производят из природного газа. Фосфорных в ЕС делают меньше. Однако и в этом случае стоимость углеводородов играет большую роль", — говорит Михаил Аким, профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ.Есть ли альтернативыЛитовская Achema планирует построить завод, рассчитанный на выпуск полумиллиона тонн гранулированных нитратных удобрений в год.Польская Orlen готова инвестировать почти 400 миллионов. Сейчас предприятие мощностью миллион тонн азотных удобрений в год контролирует 25 процентов внутреннего рынка. Если проект реализуют — будет полтора миллиона. Но все это на долгосрочную перспективу.Из-за тяжелой ситуации в агропромышленном комплексе, а также постоянных политических акций фермеров ЕС не в состоянии отказаться от удобрений из России. Альтернативные поставщики, прежде всего из Африки, не обеспечивают потребности АПК, собственное производство слишком дорогое, а фермеры чересчур нервные — в результате импорт растет, объясняет Иван Андриевский, первый вице-президент "Российского союза инженеров".Высокая интеграцияЭкономисты констатируют: интеграция экономики России в европейскую оказалась гораздо глубже, чем думали. Сбой в одной из сфер сотрудничества непременно сказывается на других. К тому же на рынки удобрений продолжают влиять нестабильные цены на газ."Производители удобрений — по сути, "прокси" котировок газа, то есть в условиях санкций и ценового дисбаланса на рынках оборот удобрений выступает доступной заменой, позволяющей реализовать российские преимущества", — уточняет Михаил Аким."Против удобрений нет прямых торговых ограничений — мешают косвенные, включая проблемы с заходом судов под российским флагом в порты ЕС, сложности проведения операций и санкции против компаний, в активах которых есть капитал из России. Плюс персональные — на собственников и топ-менеджеров. Все это, безусловно, негативно влияет на поставки удобрений в ЕС, что, в свою очередь, отражается на структуре себестоимости сельскохозяйственной продукции", — добавляет он.Тем не менее в Брюсселе никак не угомонятся. Как сообщил представитель Еврокомиссии (ЕК) Олаф Гилл, высший орган исполнительной власти ЕС изучает импорт российских удобрений и зерна, чтобы понять, какие можно принять против этого меры. Он подтвердил, что пока санкций нет, так как есть риск нанести определенный ущерб некоторым европейским странам. Такова, по его словам, "была позиция до сих пор", но "если потребуются" дальнейшие шаги, их обязательно рассмотрят.

https://ria.ru/20211116/eksport-1759178509.html

https://ria.ru/20240411/briks-1939194654.html

https://ria.ru/20240328/almazy-1936238281.html

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экономика, россия, европа, евросоюз