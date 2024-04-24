https://ria.ru/20240424/ucheniya-1941917302.html

Захарова предупредила о риске военных инцидентов из-за учений НАТО

Захарова предупредила о риске военных инцидентов из-за учений НАТО - РИА Новости, 24.04.2024

Захарова предупредила о риске военных инцидентов из-за учений НАТО

Маневры НАТО у границ России повышают риски возможных военных инцидентов, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T07:17

2024-04-24T07:17

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Маневры НАТО у границ России повышают риски возможных военных инцидентов, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова. "Альянс продолжает практическое военное освоение некогда нейтрального государства, авторитетного участника дискуссий об укреплении стабильности и безопасности. Упомянутые маневры у рубежей России повышают риски возможных военных инцидентов", — заявила Захарова.Дипломат выразила уверенность, что предстоящая отработка боевых действий на территории Финляндии является частью гибридной войны против России.По ее словам, Москва со своей стороны внимательно отслеживает "агрессивные действия коллективного Запада". "Вне всяких сомнений, все необходимые меры политического и военно-технического характера для купирования угроз обороноспособности нашей страны будут приняты", — заключила она.На 26 апреля запланировано начало учений НАТО в Финляндии в непосредственной близости от российско-финляндской границы.

https://ria.ru/20240424/sosed-1941899806.html

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россия, финляндия, мария захарова, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире