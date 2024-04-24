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В Ростовской области нашли тела двух человек в частном доме - РИА Новости, 24.04.2024
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16:28 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/ubiystvo-1942077214.html
В Ростовской области нашли тела двух человек в частном доме
В Ростовской области нашли тела двух человек в частном доме - РИА Новости, 24.04.2024
В Ростовской области нашли тела двух человек в частном доме
Правоохранители объявили в розыск мужчину, подозреваемого в двойном убийстве в селе Кагальник Ростовской области, сообщил журналистам представитель СУСК России... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T16:28
2024-04-24T16:28
происшествия
убийство мужчины на юго-востоке москвы
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 апр - РИА Новости. Правоохранители объявили в розыск мужчину, подозреваемого в двойном убийстве в селе Кагальник Ростовской области, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону. По его словам, в частном доме в селе Кагальник были обнаружены тела двух человек с признаками насильственной смерти: 25-летней женщины и 36-летнего мужчины. Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство". "В рамках расследования уголовного дела установлено лицо, причастное к совершению преступления. Им оказался ранее судимый 32-летний знакомый погибшей женщины. Он объявлен в розыск", — сказал представитель следственного управления. Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что погибшие - бывшая девушка подозреваемого и ее новый парень. Как сообщали СМИ, преступление совершено на почве ревности.
https://ria.ru/20240219/khabarovsk-1928163270.html
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96
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происшествия, убийство мужчины на юго-востоке москвы
Происшествия, Убийство мужчины на юго-востоке Москвы
В Ростовской области нашли тела двух человек в частном доме

В Ростовской области разыскивают подозреваемого в убийстве мужчины и женщины

© РИА Новости / Таисия ЛисковецАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 апр - РИА Новости. Правоохранители объявили в розыск мужчину, подозреваемого в двойном убийстве в селе Кагальник Ростовской области, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону.
По его словам, в частном доме в селе Кагальник были обнаружены тела двух человек с признаками насильственной смерти: 25-летней женщины и 36-летнего мужчины. Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство".
«
"В рамках расследования уголовного дела установлено лицо, причастное к совершению преступления. Им оказался ранее судимый 32-летний знакомый погибшей женщины. Он объявлен в розыск", — сказал представитель следственного управления.
Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что погибшие - бывшая девушка подозреваемого и ее новый парень.
Как сообщали СМИ, преступление совершено на почве ревности.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
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