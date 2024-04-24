https://ria.ru/20240424/ubiystvo-1942077214.html

В Ростовской области нашли тела двух человек в частном доме

В Ростовской области нашли тела двух человек в частном доме - РИА Новости, 24.04.2024

В Ростовской области нашли тела двух человек в частном доме

Правоохранители объявили в розыск мужчину, подозреваемого в двойном убийстве в селе Кагальник Ростовской области, сообщил журналистам представитель СУСК России... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T16:28

2024-04-24T16:28

2024-04-24T16:28

происшествия

убийство мужчины на юго-востоке москвы

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 апр - РИА Новости. Правоохранители объявили в розыск мужчину, подозреваемого в двойном убийстве в селе Кагальник Ростовской области, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону. По его словам, в частном доме в селе Кагальник были обнаружены тела двух человек с признаками насильственной смерти: 25-летней женщины и 36-летнего мужчины. Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство". "В рамках расследования уголовного дела установлено лицо, причастное к совершению преступления. Им оказался ранее судимый 32-летний знакомый погибшей женщины. Он объявлен в розыск", — сказал представитель следственного управления. Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что погибшие - бывшая девушка подозреваемого и ее новый парень. Как сообщали СМИ, преступление совершено на почве ревности.

https://ria.ru/20240219/khabarovsk-1928163270.html

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, убийство мужчины на юго-востоке москвы