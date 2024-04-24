https://ria.ru/20240424/tver-1942100087.html

Отечественное медоборудование установят в новой Детской больнице в Твери

Отечественное медоборудование установят в новой Детской больнице в Твери - РИА Новости, 24.04.2024

Отечественное медоборудование установят в новой Детской больнице в Твери

При строительстве и оснащении Детской областной клинической больницы (ДОКБ) в Твери с учетом решения задач импортозамещения применяются современные... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T17:28

2024-04-24T17:28

2024-04-24T17:28

тверская область

тверь

игорь руденя

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. При строительстве и оснащении Детской областной клинической больницы (ДОКБ) в Твери с учетом решения задач импортозамещения применяются современные отечественные технологии и материалы; учреждение будет оснащено высокотехнологичным отечественным оборудованием, сообщает пресс-служба регионального правительства. С ходом строительства ДОКБ в среду ознакомился губернатор Тверской области Игорь Руденя. На площадке состоялось совещание по вопросам выполнения работ на объекте. "Сегодня мы переходим на российское оборудование, на аналоги зарубежных моделей, это задача, которую поставил президент. Наше оборудование нисколько не уступает. Эта больница должна дать нам возможность обновить практически все компетенции тверской детской медицины. Хотелось бы, чтобы для детей это было место, которое они бы ассоциировали с хорошими врачами, интересными специалистами, которые будут с детских лет формировать у них основы здорового образа жизни", - подчеркнул Руденя, слова которого привели в пресс-службе. Там добавили, что в настоящее время в работах по строительству ДОКБ задействовано свыше 170 человек и 14 единиц техники. К строительной площадке подведены сети электроснабжения, водоснабжения и канализации. Сейчас возводятся железобетонные конструкции каркаса здания будущей больницы. Выполняются работы по кладке внутренних и наружных стен. К концу года планируется пустить тепло в здание и начать отделку. Открытие нового комплекса Детской областной больницы позволит создать в Твери современный кластер оказания медицинской помощи, который объединит ведущие учреждения здравоохранения региона: перинатальный центр, ОКБ, диагностический центр Тверского государственного медицинского университета. "Мы самая большая область в Центральном федеральном округе по площади, поэтому плюсом к специализации учреждения перед нами стоят задачи обеспечить санитарную мобильность, это санавиация, а также специализированный медицинский транспорт, который будет базироваться в отдаленных муниципалитетах региона. Необходимо выстроить четкую логистику по перевозке наших маленьких пациентов для оказания им необходимой медицинской помощи", - отметил Руденя.

https://ria.ru/20240423/zdorove-1941792207.html

https://ria.ru/20240409/dorogi-1938901031.html

тверь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тверь, игорь руденя