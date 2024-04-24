https://ria.ru/20240424/tsisterna-1942048968.html

Под Симферополем потушили цистерну

Под Симферополем потушили цистерну - РИА Новости, 24.04.2024

Под Симферополем потушили цистерну

Пожар цистерны под Симферополем ликвидирован, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике Крым. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T15:15

2024-04-24T15:15

2024-04-24T15:15

происшествия

симферополь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости. Пожар цистерны под Симферополем ликвидирован, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике Крым. Цистерна загорелась под Симферополем днем в среду, причиной стало технологическое нарушение при производстве работ, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике Крым. Предварительно в результате пожара погиб один человек, двое пострадали. "Полная ликвидация пожара в 14.23 мск", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20240401/pozhary-1937116347.html

симферополь

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Тушение цистерны под Симферополем Возгорание цистерны под Симферополем ликвидировано, сообщили в МЧС 2024-04-24T15:15 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, симферополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)