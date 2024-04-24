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Под Симферополем потушили цистерну - РИА Новости, 24.04.2024
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15:15 24.04.2024
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Под Симферополем потушили цистерну
Под Симферополем потушили цистерну - РИА Новости, 24.04.2024
Под Симферополем потушили цистерну
Пожар цистерны под Симферополем ликвидирован, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике Крым. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T15:15
2024-04-24T15:15
происшествия
симферополь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости. Пожар цистерны под Симферополем ликвидирован, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике Крым. Цистерна загорелась под Симферополем днем в среду, причиной стало технологическое нарушение при производстве работ, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике Крым. Предварительно в результате пожара погиб один человек, двое пострадали. "Полная ликвидация пожара в 14.23 мск", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20240401/pozhary-1937116347.html
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Тушение цистерны под Симферополем
Возгорание цистерны под Симферополем ликвидировано, сообщили в МЧС
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происшествия, симферополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Симферополь, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Под Симферополем потушили цистерну

МЧС: под Симферополем потушили цистерну

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости. Пожар цистерны под Симферополем ликвидирован, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике Крым.
Цистерна загорелась под Симферополем днем в среду, причиной стало технологическое нарушение при производстве работ, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике Крым. Предварительно в результате пожара погиб один человек, двое пострадали.
"Полная ликвидация пожара в 14.23 мск", - сообщили в ведомстве.
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ПроисшествияСимферопольМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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