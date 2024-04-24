https://ria.ru/20240424/trump-1941928118.html

Секретная служба США планирует охрану Трампа в случае его ареста, пишут СМИ

Секретная служба США планирует охрану Трампа в случае его ареста, пишут СМИ - РИА Новости, 24.04.2024

Секретная служба США планирует охрану Трампа в случае его ареста, пишут СМИ

Секретная служба США, занимающаяся обеспечением защиты бывших и действующих высокопоставленных лиц, начала планирование организации охраны для экс-президента... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T09:09

2024-04-24T09:09

2024-04-24T10:14

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Секретная служба США, занимающаяся обеспечением защиты бывших и действующих высокопоставленных лиц, начала планирование организации охраны для экс-президента США Дональда Трампа на случай, если он окажется в тюрьме, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники. "Секретная служба США провела встречи и начала планировать действия, если бывший президент Дональд Трамп будет обвинён... а судья... решит отправить его в краткосрочное тюремное заключение", - говорится в сообщении издания со ссылкой на источники. Как отмечается, чиновники планируют действия на случай непредвиденных обстоятельств, не зная наверняка, будет ли Трамп помещён в камеру предварительного заключения в здании суда. Телеканал сообщает, что секретная служба отказалась комментировать конкретные планы по этому поводу. В понедельник в суде в Нью-Йорке прошло слушание по делу о фальсификации деловой документации в отношении Дональда Трампа. Обвинение утверждало, что юрист Трампа Майкл Коэна накануне победы своего хозяина в президентских выборах 2016 года выплатил порнозвезде Сторми Дэниэлс (настоящее имя - Стэфани Клиффорд) 130 тысяч долларов. Актрисе якобы заплатили за молчание о связи с Трампом, которая, по словам Дэниэлс, случилась в 2006 году – после их встречи на турнире по гольфу для знаменитостей. Трамп отрицает заявления порноактрисы. Трампу предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений составляет 136 лет лишения свободы. Сам экс-президент заявил о своей невиновности и отсутствии оснований для возбуждения дела. Трамп считает, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году. Адвокат Трампа Джо Такопина заявил, что обвинения, предъявленные его клиенту, лишены фактов.

https://ria.ru/20240422/blumberg-1941406145.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, нью-йорк (город), дональд трамп, майкл коэн, президентские выборы в сша