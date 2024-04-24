В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
© Фото : ГСЧС УкраиныПожарный на месте удара по критической инфраструктуре на территории Украины
© Фото : ГСЧС Украины
Пожарный на месте удара по критической инфраструктуре на территории Украины. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Кировоградской, Черкасской и Винницкой областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
В 6.52 (совпадает с мск) воздушную тревогу объявили в Николаевской области и подконтрольной Киеву части Херсонской. Следом – в Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Черкасской, Винницкой областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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