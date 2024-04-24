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В ФБР опасаются возможного повторения "Крокуса" в США - РИА Новости, 24.04.2024
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02:32 24.04.2024 (обновлено: 02:56 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/terakt-1941905399.html
В ФБР опасаются возможного повторения "Крокуса" в США
В ФБР опасаются возможного повторения "Крокуса" в США - РИА Новости, 24.04.2024
В ФБР опасаются возможного повторения "Крокуса" в США
Власти США все сильнее обеспокоены возможностью скоординированной атаки исламских экстремистов в стране, аналогичной той, что произошла в подмосковном "Крокус... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T02:32
2024-04-24T02:56
в мире
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россия
кристофер рэй
крокус сити холл
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ВАШИНГТОН, 24 апр - РИА Новости. Власти США все сильнее обеспокоены возможностью скоординированной атаки исламских экстремистов в стране, аналогичной той, что произошла в подмосковном "Крокус сити холле", заявил во вторник директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй. "Мы все сильнее обеспокоены возможностью какой-либо скоординированной атаки здесь, у нас на родине, которая может не сильно отличаться от того, чему вы были свидетелем в концертном зале в России несколько недель назад с участием ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация - ред.), - сказал Рэй в вечернем интервью телеканалу NBC. По словам директора ФБР, вероятность террористической атаки в США с момента начала военной операции Израиля против Палестины осенью прошлого года неуклонно росла и остается высокой, особенно со стороны одиночных и небольших групп экстремистов. Он добавил, что в разведсообществе США растут опасения относительно возможности скоординированной атаки крупных террористических организаций в общественных местах - при том, что в течение последнего десятилетия такая вероятность расценивалась властями как "крайне незначительная". Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.
https://ria.ru/20240421/putin-1941332540.html
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в мире, сша, россия, кристофер рэй, крокус сити холл, фбр, израиль
В мире, США, Россия, Кристофер Рэй, Крокус Сити Холл, ФБР, Израиль
В ФБР опасаются возможного повторения "Крокуса" в США

Директор ФБР: США опасаются возможной атаки исламистов

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСотрудник ОМОНа у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Сотрудник ОМОНа у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Сотрудник ОМОНа у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 апр - РИА Новости. Власти США все сильнее обеспокоены возможностью скоординированной атаки исламских экстремистов в стране, аналогичной той, что произошла в подмосковном "Крокус сити холле", заявил во вторник директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй.
"Мы все сильнее обеспокоены возможностью какой-либо скоординированной атаки здесь, у нас на родине, которая может не сильно отличаться от того, чему вы были свидетелем в концертном зале в России несколько недель назад с участием ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация - ред.), - сказал Рэй в вечернем интервью телеканалу NBC.
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По словам директора ФБР, вероятность террористической атаки в США с момента начала военной операции Израиля против Палестины осенью прошлого года неуклонно росла и остается высокой, особенно со стороны одиночных и небольших групп экстремистов.
Он добавил, что в разведсообществе США растут опасения относительно возможности скоординированной атаки крупных террористических организаций в общественных местах - при том, что в течение последнего десятилетия такая вероятность расценивалась властями как "крайне незначительная".
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.
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