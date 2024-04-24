https://ria.ru/20240424/tekhnologii-1941953666.html
Компании покажут высокие технологии под брендом Made in Russia в ОАЭ
Компании покажут высокие технологии под брендом Made in Russia в ОАЭ - РИА Новости, 24.04.2024
Компании покажут высокие технологии под брендом Made in Russia в ОАЭ
Многоотраслевая деловая миссия под брендом Made in Russia открылась в Дубае, она поддерживается Российским экспортным центром (входит в ВЭБ.РФ), сообщает центр. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T10:47
2024-04-24T10:47
2024-04-24T10:47
экономика
россия
дубай
оаэ
российский экспортный центр (рэц)
бренд сделано в россии (made in russia)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795507497_0:122:3117:1875_1920x0_80_0_0_53611c2b3765a46ec7254e47e880ee0d.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Многоотраслевая деловая миссия под брендом Made in Russia открылась в Дубае, она поддерживается Российским экспортным центром (входит в ВЭБ.РФ), сообщает центр."Искать партнеров в ОАЭ при поддержке РЭЦ приехали компании, предлагающие решения в области образования, IT и туризма, а также представители креативных индустрий", - говорится в сообщении.Всего под брендом Made in Russia свои продукцию и услуги представляют 29 российских компаний. Потенциальные партнеры из ОАЭ и других стран Ближнего Востока смогут оценить такие отечественные решения, как, например, программное обеспечение для финансовых компаний, биометрическая платформа распознавания лиц и нейролаборатория, цифровые двойники и робототехнические комплексы, платформа для организации киберспортивных соревнований и IT-решения в области промышленного производства и обучения.Российские предприниматели также продвигают на бизнес-миссии услуги в области архитектурного и ландшафтного проектирования, дизайна и брендинга территорий."Сегодня отчетливо заметна роль Объединенных Арабских Эмиратов как регионального центра для сотрудничества в целом с регионом Ближнего Востока и Северной Африки. Российские промышленные компании уже не первый год активно используют рынок Эмиратов для торговли с соседними странами. В этой связи и российский IТ-сектор, и компании из креативной индустрии, образования, туризма проводят большую работу, в том числе используя механизмы государственной поддержки, по установлению прочного и взаимовыгодного сотрудничества с ближневосточными партнерами. Группа РЭЦ, в свою очередь, оказывает максимальную поддержку заинтересованным российским компаниям в рамках имеющихся в нашем арсенале услуг", - поделился представитель РЭЦ в ОАЭ Наджибулло Джаббори на полях бизнес-миссии.Старт миссии дала тематическая сессия "Россия-ОАЭ: новые возможности и перспективы сотрудничества в сфере IT-технологий, образования, туризма, креативной индустрии", в ходе которой участники миссии разобрались в особенностях выхода на рынок ОАЭ.В сессии приняли участие торговый представитель России в ОАЭ Андрей Терехин, представители Торгово-промышленной палаты Дубая, министерства экономики ОАЭ, а также эксперты бизнес-сообщества страны.В рамках деловой миссии российские компании посетят технологические хабы, креативные кластеры Дубая и профильные министерства: Дубай Интернет Сити (DIC), Кремниевую долину Дубая (DSO), министерство промышленности и передовых технологий ОАЭ, министерство образования ОАЭ, министерство культуры и молодежи ОАЭ.Узнать подробнее об условиях участия в бизнес-миссиях РЭЦ и подобрать мероприятие бизнес может на цифровой платформе "Мой экспорт" в разделе "Мероприятия".
https://ria.ru/20240424/vetrazresheniya-1941944678.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, дубай, оаэ, российский экспортный центр (рэц), бренд сделано в россии (made in russia)
Экономика, Россия, Дубай, ОАЭ, Российский экспортный центр (РЭЦ), Бренд Сделано в России (Made in Russia)
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Многоотраслевая деловая миссия под брендом Made in Russia открылась в Дубае, она поддерживается Российским экспортным центром (входит в ВЭБ.РФ), сообщает центр.
"Искать партнеров в ОАЭ
при поддержке РЭЦ приехали компании, предлагающие решения в области образования, IT и туризма, а также представители креативных индустрий", - говорится в сообщении.
Всего под брендом Made in Russia свои продукцию и услуги представляют 29 российских компаний. Потенциальные партнеры из ОАЭ и других стран Ближнего Востока
смогут оценить такие отечественные решения, как, например, программное обеспечение для финансовых компаний, биометрическая платформа распознавания лиц и нейролаборатория, цифровые двойники и робототехнические комплексы, платформа для организации киберспортивных соревнований и IT-решения в области промышленного производства и обучения.
Российские предприниматели также продвигают на бизнес-миссии услуги в области архитектурного и ландшафтного проектирования, дизайна и брендинга территорий.
"Сегодня отчетливо заметна роль Объединенных Арабских Эмиратов как регионального центра для сотрудничества в целом с регионом Ближнего Востока и Северной Африки
. Российские промышленные компании уже не первый год активно используют рынок Эмиратов для торговли с соседними странами. В этой связи и российский IТ-сектор, и компании из креативной индустрии, образования, туризма проводят большую работу, в том числе используя механизмы государственной поддержки, по установлению прочного и взаимовыгодного сотрудничества с ближневосточными партнерами. Группа РЭЦ, в свою очередь, оказывает максимальную поддержку заинтересованным российским компаниям в рамках имеющихся в нашем арсенале услуг", - поделился представитель РЭЦ в ОАЭ Наджибулло Джаббори на полях бизнес-миссии.
Старт миссии дала тематическая сессия "Россия-ОАЭ: новые возможности и перспективы сотрудничества в сфере IT-технологий, образования, туризма, креативной индустрии", в ходе которой участники миссии разобрались в особенностях выхода на рынок ОАЭ.
В сессии приняли участие торговый представитель России в ОАЭ Андрей Терехин, представители Торгово-промышленной палаты Дубая, министерства экономики ОАЭ, а также эксперты бизнес-сообщества страны.
В рамках деловой миссии российские компании посетят технологические хабы, креативные кластеры Дубая и профильные министерства: Дубай Интернет Сити (DIC), Кремниевую долину Дубая (DSO), министерство промышленности и передовых технологий ОАЭ, министерство образования ОАЭ, министерство культуры и молодежи ОАЭ.
Узнать подробнее об условиях участия в бизнес-миссиях РЭЦ и подобрать мероприятие бизнес может на цифровой платформе "Мой экспорт" в разделе "Мероприятия".