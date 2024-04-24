Рейтинг@Mail.ru
Компании покажут высокие технологии под брендом Made in Russia в ОАЭ - РИА Новости, 24.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:47 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/tekhnologii-1941953666.html
Компании покажут высокие технологии под брендом Made in Russia в ОАЭ
Компании покажут высокие технологии под брендом Made in Russia в ОАЭ - РИА Новости, 24.04.2024
Компании покажут высокие технологии под брендом Made in Russia в ОАЭ
Многоотраслевая деловая миссия под брендом Made in Russia открылась в Дубае, она поддерживается Российским экспортным центром (входит в ВЭБ.РФ), сообщает центр. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T10:47
2024-04-24T10:47
экономика
россия
дубай
оаэ
российский экспортный центр (рэц)
бренд сделано в россии (made in russia)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795507497_0:122:3117:1875_1920x0_80_0_0_53611c2b3765a46ec7254e47e880ee0d.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Многоотраслевая деловая миссия под брендом Made in Russia открылась в Дубае, она поддерживается Российским экспортным центром (входит в ВЭБ.РФ), сообщает центр."Искать партнеров в ОАЭ при поддержке РЭЦ приехали компании, предлагающие решения в области образования, IT и туризма, а также представители креативных индустрий", - говорится в сообщении.Всего под брендом Made in Russia свои продукцию и услуги представляют 29 российских компаний. Потенциальные партнеры из ОАЭ и других стран Ближнего Востока смогут оценить такие отечественные решения, как, например, программное обеспечение для финансовых компаний, биометрическая платформа распознавания лиц и нейролаборатория, цифровые двойники и робототехнические комплексы, платформа для организации киберспортивных соревнований и IT-решения в области промышленного производства и обучения.Российские предприниматели также продвигают на бизнес-миссии услуги в области архитектурного и ландшафтного проектирования, дизайна и брендинга территорий."Сегодня отчетливо заметна роль Объединенных Арабских Эмиратов как регионального центра для сотрудничества в целом с регионом Ближнего Востока и Северной Африки. Российские промышленные компании уже не первый год активно используют рынок Эмиратов для торговли с соседними странами. В этой связи и российский IТ-сектор, и компании из креативной индустрии, образования, туризма проводят большую работу, в том числе используя механизмы государственной поддержки, по установлению прочного и взаимовыгодного сотрудничества с ближневосточными партнерами. Группа РЭЦ, в свою очередь, оказывает максимальную поддержку заинтересованным российским компаниям в рамках имеющихся в нашем арсенале услуг", - поделился представитель РЭЦ в ОАЭ Наджибулло Джаббори на полях бизнес-миссии.Старт миссии дала тематическая сессия "Россия-ОАЭ: новые возможности и перспективы сотрудничества в сфере IT-технологий, образования, туризма, креативной индустрии", в ходе которой участники миссии разобрались в особенностях выхода на рынок ОАЭ.В сессии приняли участие торговый представитель России в ОАЭ Андрей Терехин, представители Торгово-промышленной палаты Дубая, министерства экономики ОАЭ, а также эксперты бизнес-сообщества страны.В рамках деловой миссии российские компании посетят технологические хабы, креативные кластеры Дубая и профильные министерства: Дубай Интернет Сити (DIC), Кремниевую долину Дубая (DSO), министерство промышленности и передовых технологий ОАЭ, министерство образования ОАЭ, министерство культуры и молодежи ОАЭ.Узнать подробнее об условиях участия в бизнес-миссиях РЭЦ и подобрать мероприятие бизнес может на цифровой платформе "Мой экспорт" в разделе "Мероприятия".
https://ria.ru/20240424/vetrazresheniya-1941944678.html
https://ria.ru/20240423/rets-1941855831.html
россия
дубай
оаэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795507497_304:0:3033:2047_1920x0_80_0_0_b30fdbb24285e8468b116da7b3d8b4e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, дубай, оаэ, российский экспортный центр (рэц), бренд сделано в россии (made in russia)
Экономика, Россия, Дубай, ОАЭ, Российский экспортный центр (РЭЦ), Бренд Сделано в России (Made in Russia)

Компании покажут высокие технологии под брендом Made in Russia в ОАЭ

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛоготип Международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве
Логотип Международного экспортного форума Сделано в России в Москве - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Логотип Международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Многоотраслевая деловая миссия под брендом Made in Russia открылась в Дубае, она поддерживается Российским экспортным центром (входит в ВЭБ.РФ), сообщает центр.
"Искать партнеров в ОАЭ при поддержке РЭЦ приехали компании, предлагающие решения в области образования, IT и туризма, а также представители креативных индустрий", - говорится в сообщении.
Логотип цифровой платформы Мой экспорт, созданной АО Российский экспортный центр - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
Экспортеры через "Мой экспорт" получили более 1,5 тысяч ветразрешений
Вчера, 10:02
Всего под брендом Made in Russia свои продукцию и услуги представляют 29 российских компаний. Потенциальные партнеры из ОАЭ и других стран Ближнего Востока смогут оценить такие отечественные решения, как, например, программное обеспечение для финансовых компаний, биометрическая платформа распознавания лиц и нейролаборатория, цифровые двойники и робототехнические комплексы, платформа для организации киберспортивных соревнований и IT-решения в области промышленного производства и обучения.
Российские предприниматели также продвигают на бизнес-миссии услуги в области архитектурного и ландшафтного проектирования, дизайна и брендинга территорий.
"Сегодня отчетливо заметна роль Объединенных Арабских Эмиратов как регионального центра для сотрудничества в целом с регионом Ближнего Востока и Северной Африки. Российские промышленные компании уже не первый год активно используют рынок Эмиратов для торговли с соседними странами. В этой связи и российский IТ-сектор, и компании из креативной индустрии, образования, туризма проводят большую работу, в том числе используя механизмы государственной поддержки, по установлению прочного и взаимовыгодного сотрудничества с ближневосточными партнерами. Группа РЭЦ, в свою очередь, оказывает максимальную поддержку заинтересованным российским компаниям в рамках имеющихся в нашем арсенале услуг", - поделился представитель РЭЦ в ОАЭ Наджибулло Джаббори на полях бизнес-миссии.
РЭЦ - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
Международную кооперацию в сфере креативных индустрий обсудили в ОАЭ
23 апреля, 18:43
Старт миссии дала тематическая сессия "Россия-ОАЭ: новые возможности и перспективы сотрудничества в сфере IT-технологий, образования, туризма, креативной индустрии", в ходе которой участники миссии разобрались в особенностях выхода на рынок ОАЭ.
В сессии приняли участие торговый представитель России в ОАЭ Андрей Терехин, представители Торгово-промышленной палаты Дубая, министерства экономики ОАЭ, а также эксперты бизнес-сообщества страны.
В рамках деловой миссии российские компании посетят технологические хабы, креативные кластеры Дубая и профильные министерства: Дубай Интернет Сити (DIC), Кремниевую долину Дубая (DSO), министерство промышленности и передовых технологий ОАЭ, министерство образования ОАЭ, министерство культуры и молодежи ОАЭ.
Узнать подробнее об условиях участия в бизнес-миссиях РЭЦ и подобрать мероприятие бизнес может на цифровой платформе "Мой экспорт" в разделе "Мероприятия".
 
ЭкономикаРоссияДубайОАЭРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Бренд Сделано в России (Made in Russia)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала