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В Башкирии арестовали бизнесмена, избившего подростков - РИА Новости, 24.04.2024
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11:05 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/sud-1941959313.html
В Башкирии арестовали бизнесмена, избившего подростков
В Башкирии арестовали бизнесмена, избившего подростков - РИА Новости, 24.04.2024
В Башкирии арестовали бизнесмена, избившего подростков
Иглинский районный суд Башкирии арестовал на два месяца известного в районе бизнесмена Рауфа Габдуллина, который с сыновьями и приятелем избил подростков. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T11:05
2024-04-24T11:05
происшествия
республика башкортостан
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УФА, 24 апр – РИА Новости. Иглинский районный суд Башкирии арестовал на два месяца известного в районе бизнесмена Рауфа Габдуллина, который с сыновьями и приятелем избил подростков. Ранее следственные органы сообщали, что водитель внедорожника с двумя сыновьями избили несовершеннолетних, госпитализирован 17-летний подросток. Глава Иглинского района Гюзель Насырова уточняла, что подростка избил местный предприниматель Рауф Габдуллин, который является председателем ассоциации лесопромышленников района, он развивает в посёлке Иглино профессиональный бокс и занимается строительным бизнесом. Позже правоохранители возбудили уголовное дело о хулиганстве и задержали подозреваемых: 42-летнего Габдуллина, его 20-летнего сына и 42-летнего приятеля. "Судом по ходатайству следователя… 42-летнему жителю Иглинского района, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия и угрозой его применения, группой лиц), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в релизе СУСК РФ по Башкирии. Представитель ведомства сообщил РИА Новости, что речь идет о Габдуллине. "Он арестован на 2 месяца", - сказал собеседник.
https://ria.ru/20240408/obvinenie-1938636725.html
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происшествия, республика башкортостан
Происшествия, Республика Башкортостан
В Башкирии арестовали бизнесмена, избившего подростков

Бизнесмена Габдуллина, избившего подростков в Башкирии, арестовали на два месяца

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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УФА, 24 апр – РИА Новости. Иглинский районный суд Башкирии арестовал на два месяца известного в районе бизнесмена Рауфа Габдуллина, который с сыновьями и приятелем избил подростков.
Ранее следственные органы сообщали, что водитель внедорожника с двумя сыновьями избили несовершеннолетних, госпитализирован 17-летний подросток. Глава Иглинского района Гюзель Насырова уточняла, что подростка избил местный предприниматель Рауф Габдуллин, который является председателем ассоциации лесопромышленников района, он развивает в посёлке Иглино профессиональный бокс и занимается строительным бизнесом.
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Позже правоохранители возбудили уголовное дело о хулиганстве и задержали подозреваемых: 42-летнего Габдуллина, его 20-летнего сына и 42-летнего приятеля.
«
"Судом по ходатайству следователя… 42-летнему жителю Иглинского района, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия и угрозой его применения, группой лиц), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в релизе СУСК РФ по Башкирии.
Представитель ведомства сообщил РИА Новости, что речь идет о Габдуллине. "Он арестован на 2 месяца", - сказал собеседник.
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ПроисшествияРеспублика Башкортостан
 
 
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