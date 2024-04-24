https://ria.ru/20240424/sud-1941959313.html

В Башкирии арестовали бизнесмена, избившего подростков

В Башкирии арестовали бизнесмена, избившего подростков - РИА Новости, 24.04.2024

В Башкирии арестовали бизнесмена, избившего подростков

Иглинский районный суд Башкирии арестовал на два месяца известного в районе бизнесмена Рауфа Габдуллина, который с сыновьями и приятелем избил подростков. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T11:05

2024-04-24T11:05

2024-04-24T11:05

происшествия

республика башкортостан

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УФА, 24 апр – РИА Новости. Иглинский районный суд Башкирии арестовал на два месяца известного в районе бизнесмена Рауфа Габдуллина, который с сыновьями и приятелем избил подростков. Ранее следственные органы сообщали, что водитель внедорожника с двумя сыновьями избили несовершеннолетних, госпитализирован 17-летний подросток. Глава Иглинского района Гюзель Насырова уточняла, что подростка избил местный предприниматель Рауф Габдуллин, который является председателем ассоциации лесопромышленников района, он развивает в посёлке Иглино профессиональный бокс и занимается строительным бизнесом. Позже правоохранители возбудили уголовное дело о хулиганстве и задержали подозреваемых: 42-летнего Габдуллина, его 20-летнего сына и 42-летнего приятеля. "Судом по ходатайству следователя… 42-летнему жителю Иглинского района, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия и угрозой его применения, группой лиц), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в релизе СУСК РФ по Башкирии. Представитель ведомства сообщил РИА Новости, что речь идет о Габдуллине. "Он арестован на 2 месяца", - сказал собеседник.

https://ria.ru/20240408/obvinenie-1938636725.html

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происшествия, республика башкортостан