https://ria.ru/20240424/starovoyt-1941924036.html
При атаке украинских беспилотников на Курскую область никто не пострадал
При атаке украинских беспилотников на Курскую область никто не пострадал - РИА Новости, 24.04.2024
При атаке украинских беспилотников на Курскую область никто не пострадал
Пострадавших после атаки трех украинских БПЛА на Курскую область нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T08:44
2024-04-24T08:44
2024-04-24T08:44
происшествия
курская область
роман старовойт
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Пострадавших после атаки трех украинских БПЛА на Курскую область нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО уничтожили восемь украинских дронов за прошедшую ночь над Курской, Белгородской, Воронежской и Смоленской областями. "Сегодня ночью над территорий Курской области были сбиты 3 украинских БПЛА самолетного типа. Пострадавших и повреждений нет. Благодарю бойцов ПВО и дежурных мониторингового центра нашего оперативного штаба", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html
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происшествия, курская область, роман старовойт
Происшествия, Курская область, Роман Старовойт, Специальная военная операция на Украине
При атаке украинских беспилотников на Курскую область никто не пострадал
Старовойт: при атаке трех украинских БПЛА на Курскую область никто не пострадал