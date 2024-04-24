https://ria.ru/20240424/starovoyt-1941924036.html

При атаке украинских беспилотников на Курскую область никто не пострадал

При атаке украинских беспилотников на Курскую область никто не пострадал - РИА Новости, 24.04.2024

При атаке украинских беспилотников на Курскую область никто не пострадал

Пострадавших после атаки трех украинских БПЛА на Курскую область нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T08:44

2024-04-24T08:44

2024-04-24T08:44

происшествия

курская область

роман старовойт

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Пострадавших после атаки трех украинских БПЛА на Курскую область нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО уничтожили восемь украинских дронов за прошедшую ночь над Курской, Белгородской, Воронежской и Смоленской областями. "Сегодня ночью над территорий Курской области были сбиты 3 украинских БПЛА самолетного типа. Пострадавших и повреждений нет. Благодарю бойцов ПВО и дежурных мониторингового центра нашего оперативного штаба", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html

курская область

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2024

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происшествия, курская область, роман старовойт