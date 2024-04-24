https://ria.ru/20240424/ssha-1942051689.html

США не справиться с союзом России и Китая, заявил Лукашенко

США не справиться с союзом России и Китая, заявил Лукашенко - РИА Новости, 24.04.2024

США не справиться с союзом России и Китая, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США допустили ошибку, объединив своим давлением Россию и Китай, поскольку с таким союзом Вашингтону не... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T15:25

2024-04-24T15:25

2024-04-24T15:25

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белоруссия

александр лукашенко

сша

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МИНСК, 24 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США допустили ошибку, объединив своим давлением Россию и Китай, поскольку с таким союзом Вашингтону не справиться. В Минске в среду проходит первое заседание Всебелорусского народного собрания (ВНС) в новом конституционном статусе. Как ожидается, ВНС примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии. "В США, предприняв резвую атаку на всех, поняли, что допустили ошибку, объединив непослушную Россию и главного врага для них – Китай. Своим давлением они объединили эти два государства - Россию с богатыми ресурсами и мощным военно-промышленным комплексом и Китай с огромным экономическим и человеческим потенциалом. Они поняли, что с этим союзом они не справятся", - сказал Лукашенко.

https://ria.ru/20240420/zapad-1941148504.html

россия

китай

белоруссия

сша

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, китай, белоруссия, александр лукашенко, сша