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США не справиться с союзом России и Китая, заявил Лукашенко
США не справиться с союзом России и Китая, заявил Лукашенко - РИА Новости, 24.04.2024
США не справиться с союзом России и Китая, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США допустили ошибку, объединив своим давлением Россию и Китай, поскольку с таким союзом Вашингтону не... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T15:25
2024-04-24T15:25
2024-04-24T15:25
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МИНСК, 24 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США допустили ошибку, объединив своим давлением Россию и Китай, поскольку с таким союзом Вашингтону не справиться. В Минске в среду проходит первое заседание Всебелорусского народного собрания (ВНС) в новом конституционном статусе. Как ожидается, ВНС примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии. "В США, предприняв резвую атаку на всех, поняли, что допустили ошибку, объединив непослушную Россию и главного врага для них – Китай. Своим давлением они объединили эти два государства - Россию с богатыми ресурсами и мощным военно-промышленным комплексом и Китай с огромным экономическим и человеческим потенциалом. Они поняли, что с этим союзом они не справятся", - сказал Лукашенко.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, китай, белоруссия, александр лукашенко, сша
В мире, Россия, Китай, Белоруссия, Александр Лукашенко, США
США не справиться с союзом России и Китая, заявил Лукашенко
Лукашенко: США ошиблись, объединив давлением Россию и Китай против себя
МИНСК, 24 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США допустили ошибку, объединив своим давлением Россию и Китай, поскольку с таким союзом Вашингтону не справиться.
В Минске
в среду проходит первое заседание Всебелорусского народного собрания (ВНС) в новом конституционном статусе. Как ожидается, ВНС примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.
"В США, предприняв резвую атаку на всех, поняли, что допустили ошибку, объединив непослушную Россию и главного врага для них – Китай. Своим давлением они объединили эти два государства - Россию с богатыми ресурсами и мощным военно-промышленным комплексом и Китай с огромным экономическим и человеческим потенциалом. Они поняли, что с этим союзом они не справятся", - сказал Лукашенко.