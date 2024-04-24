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США получат решительный отпор в конфликте на Украине, заявил Гаврилов

США получат решительный отпор в конфликте на Украине, заявил Гаврилов - РИА Новости, 24.04.2024

США получат решительный отпор в конфликте на Украине, заявил Гаврилов

Дальнейшее ввязывание Вашингтона и его союзников в конфликт на Украине получит безусловный решительный отпор, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T14:34

2024-04-24T14:34

2024-04-24T14:35

специальная военная операция на украине

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ВЕНА, 24 апр - РИА Новости. Дальнейшее ввязывание Вашингтона и его союзников в конфликт на Украине получит безусловный решительный отпор, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. "В очередной раз решительно заявляем: дальнейшее ввязывание Вашингтона и его союзников в украинский конфликт получит безусловный решительный отпор. В том числе это касается планов по банальному воровству замороженных российских активов, на что в Конгрессе дают "зелёный свет" администрации Джо Байдена", - сказал Гаврилов, выступая в среду на 1075-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Дипломат добавил, что "так или иначе, любые лихорадочные попытки западного "конгломерата", направленные на спасение неонацистского режима Владимира Зеленского, будут обречены на провал". "Цели и задачи специальной военной операции будут полностью достигнуты", - заключил он.

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Кирилл Волков

в мире, украина, россия, константин гаврилов, сша