США получат решительный отпор в конфликте на Украине, заявил Гаврилов
Гаврилов: дальнейшее ввязывание США в конфликт на Украине получит отпор
© Arms Control Delegation in ViennaГлава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов
Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Архивное фото
ВЕНА, 24 апр - РИА Новости. Дальнейшее ввязывание Вашингтона и его союзников в конфликт на Украине получит безусловный решительный отпор, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
"В очередной раз решительно заявляем: дальнейшее ввязывание Вашингтона и его союзников в украинский конфликт получит безусловный решительный отпор. В том числе это касается планов по банальному воровству замороженных российских активов, на что в Конгрессе дают "зелёный свет" администрации Джо Байдена", - сказал Гаврилов, выступая в среду на 1075-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
Дипломат добавил, что "так или иначе, любые лихорадочные попытки западного "конгломерата", направленные на спасение неонацистского режима Владимира Зеленского, будут обречены на провал". "Цели и задачи специальной военной операции будут полностью достигнуты", - заключил он.