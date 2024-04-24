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США получат решительный отпор в конфликте на Украине, заявил Гаврилов - РИА Новости, 24.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:34 24.04.2024 (обновлено: 14:35 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/ssha-1942034039.html
США получат решительный отпор в конфликте на Украине, заявил Гаврилов
США получат решительный отпор в конфликте на Украине, заявил Гаврилов - РИА Новости, 24.04.2024
США получат решительный отпор в конфликте на Украине, заявил Гаврилов
Дальнейшее ввязывание Вашингтона и его союзников в конфликт на Украине получит безусловный решительный отпор, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T14:34
2024-04-24T14:35
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
константин гаврилов
сша
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ВЕНА, 24 апр - РИА Новости. Дальнейшее ввязывание Вашингтона и его союзников в конфликт на Украине получит безусловный решительный отпор, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. "В очередной раз решительно заявляем: дальнейшее ввязывание Вашингтона и его союзников в украинский конфликт получит безусловный решительный отпор. В том числе это касается планов по банальному воровству замороженных российских активов, на что в Конгрессе дают "зелёный свет" администрации Джо Байдена", - сказал Гаврилов, выступая в среду на 1075-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Дипломат добавил, что "так или иначе, любые лихорадочные попытки западного "конгломерата", направленные на спасение неонацистского режима Владимира Зеленского, будут обречены на провал". "Цели и задачи специальной военной операции будут полностью достигнуты", - заключил он.
https://ria.ru/20240424/zapad-1941855369.html
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в мире, украина, россия, константин гаврилов, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Константин Гаврилов, США
США получат решительный отпор в конфликте на Украине, заявил Гаврилов

Гаврилов: дальнейшее ввязывание США в конфликт на Украине получит отпор

© Arms Control Delegation in ViennaГлава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов
Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов
© Arms Control Delegation in Vienna
Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Архивное фото
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ВЕНА, 24 апр - РИА Новости. Дальнейшее ввязывание Вашингтона и его союзников в конфликт на Украине получит безусловный решительный отпор, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
"В очередной раз решительно заявляем: дальнейшее ввязывание Вашингтона и его союзников в украинский конфликт получит безусловный решительный отпор. В том числе это касается планов по банальному воровству замороженных российских активов, на что в Конгрессе дают "зелёный свет" администрации Джо Байдена", - сказал Гаврилов, выступая в среду на 1075-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
Дипломат добавил, что "так или иначе, любые лихорадочные попытки западного "конгломерата", направленные на спасение неонацистского режима Владимира Зеленского, будут обречены на провал". "Цели и задачи специальной военной операции будут полностью достигнуты", - заключил он.
Изображение сгенерировано ИИ
"Украинцы потеряют еще территории": Запад ищет ответ на наступление России
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКонстантин ГавриловСША
 
 
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