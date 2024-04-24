https://ria.ru/20240424/spetsoperatsiya-1942157086.html

Шойгу подтвердил. Украина должна готовиться к худшему, пишут СМИ

Шойгу подтвердил. Украина должна готовиться к худшему, пишут СМИ - РИА Новости, 24.04.2024

Шойгу подтвердил. Украина должна готовиться к худшему, пишут СМИ

На украинском театре военных действий ужесточается ситуация, в то время как киевский режим ждет новые поставки западной техники, пишет хорватское издание... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T22:04

2024-04-24T22:04

2024-04-24T22:04

специальная военная операция на украине

украина

донецкая область

израиль

сергей шойгу

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. На украинском театре военных действий ужесточается ситуация, в то время как киевский режим ждет новые поставки западной техники, пишет хорватское издание Advance."Но пока украинские силы ожидают, когда получат новое оружие, их неприятели, судя по всему, времени не теряют. В последние дни бои на востоке Украины постоянно ожесточаются, особенно в Донецкой области, где российские силы за пару дней заняли несколько населенных пунктов и усиливают натиск на стратегический город Часов Яр", — говорится в материале.Отмечается, что дополнительное оружие ВСУ получат в последний момент, когда ВС России уже начнут полномасштабное наступление. Автор статьи напоминает, что министр обороны Сергей Шойгу подтвердил, что российские войска взяли населенные пункты Первомайское, Новомихайловка и Богдановка."Когда начнется российское наступление, Украине потребуется вся помощь, какая только возможна, и та помощь, которую она сейчас ожидает, может на самом деле оказаться контрпродуктивной для дальнейшей европейской помощи", — резюмируется в статье.В субботу после полугодовых споров законопроект, в целом соответствующий запросам Белого дома, приняли в палате представителей и вечером во вторник утвердили в сенате. Помимо Украины, он предполагает дополнительное финансирование Израиля и союзников США в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань.Ранее во вторник Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20240424/ukraina-1942131532.html

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украина, донецкая область, израиль, сергей шойгу, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф