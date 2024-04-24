Шойгу подтвердил. Украина должна готовиться к худшему, пишут СМИ
Advance: бои на востоке Украины продолжат ожесточаться, пока ВСУ ждут поставки
Танк Т-72 группировки войск "Центр" . Архивное фото
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. На украинском театре военных действий ужесточается ситуация, в то время как киевский режим ждет новые поставки западной техники, пишет хорватское издание Advance.
"Но пока украинские силы ожидают, когда получат новое оружие, их неприятели, судя по всему, времени не теряют. В последние дни бои на востоке Украины постоянно ожесточаются, особенно в Донецкой области, где российские силы за пару дней заняли несколько населенных пунктов и усиливают натиск на стратегический город Часов Яр", — говорится в материале.
Отмечается, что дополнительное оружие ВСУ получат в последний момент, когда ВС России уже начнут полномасштабное наступление. Автор статьи напоминает, что министр обороны Сергей Шойгу подтвердил, что российские войска взяли населенные пункты Первомайское, Новомихайловка и Богдановка.
"Когда начнется российское наступление, Украине потребуется вся помощь, какая только возможна, и та помощь, которую она сейчас ожидает, может на самом деле оказаться контрпродуктивной для дальнейшей европейской помощи", — резюмируется в статье.
В субботу после полугодовых споров законопроект, в целом соответствующий запросам Белого дома, приняли в палате представителей и вечером во вторник утвердили в сенате. Помимо Украины, он предполагает дополнительное финансирование Израиля и союзников США в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань.
Ранее во вторник Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>