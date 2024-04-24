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Шойгу подтвердил. Украина должна готовиться к худшему, пишут СМИ - РИА Новости, 24.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:04 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/spetsoperatsiya-1942157086.html
Шойгу подтвердил. Украина должна готовиться к худшему, пишут СМИ
Шойгу подтвердил. Украина должна готовиться к худшему, пишут СМИ - РИА Новости, 24.04.2024
Шойгу подтвердил. Украина должна готовиться к худшему, пишут СМИ
На украинском театре военных действий ужесточается ситуация, в то время как киевский режим ждет новые поставки западной техники, пишет хорватское издание... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T22:04
2024-04-24T22:04
специальная военная операция на украине
украина
донецкая область
израиль
сергей шойгу
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. На украинском театре военных действий ужесточается ситуация, в то время как киевский режим ждет новые поставки западной техники, пишет хорватское издание Advance."Но пока украинские силы ожидают, когда получат новое оружие, их неприятели, судя по всему, времени не теряют. В последние дни бои на востоке Украины постоянно ожесточаются, особенно в Донецкой области, где российские силы за пару дней заняли несколько населенных пунктов и усиливают натиск на стратегический город Часов Яр", — говорится в материале.Отмечается, что дополнительное оружие ВСУ получат в последний момент, когда ВС России уже начнут полномасштабное наступление. Автор статьи напоминает, что министр обороны Сергей Шойгу подтвердил, что российские войска взяли населенные пункты Первомайское, Новомихайловка и Богдановка."Когда начнется российское наступление, Украине потребуется вся помощь, какая только возможна, и та помощь, которую она сейчас ожидает, может на самом деле оказаться контрпродуктивной для дальнейшей европейской помощи", — резюмируется в статье.В субботу после полугодовых споров законопроект, в целом соответствующий запросам Белого дома, приняли в палате представителей и вечером во вторник утвердили в сенате. Помимо Украины, он предполагает дополнительное финансирование Израиля и союзников США в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань.Ранее во вторник Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240424/ukraina-1942131532.html
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украина, донецкая область, израиль, сергей шойгу, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая область, Израиль, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Шойгу подтвердил. Украина должна готовиться к худшему, пишут СМИ

Advance: бои на востоке Украины продолжат ожесточаться, пока ВСУ ждут поставки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-72 группировки войск "Центр"
Танк Т-72 группировки войск Центр - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Танк Т-72 группировки войск "Центр" . Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. На украинском театре военных действий ужесточается ситуация, в то время как киевский режим ждет новые поставки западной техники, пишет хорватское издание Advance.
"Но пока украинские силы ожидают, когда получат новое оружие, их неприятели, судя по всему, времени не теряют. В последние дни бои на востоке Украины постоянно ожесточаются, особенно в Донецкой области, где российские силы за пару дней заняли несколько населенных пунктов и усиливают натиск на стратегический город Часов Яр", — говорится в материале.
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Отмечается, что дополнительное оружие ВСУ получат в последний момент, когда ВС России уже начнут полномасштабное наступление. Автор статьи напоминает, что министр обороны Сергей Шойгу подтвердил, что российские войска взяли населенные пункты Первомайское, Новомихайловка и Богдановка.
"Когда начнется российское наступление, Украине потребуется вся помощь, какая только возможна, и та помощь, которую она сейчас ожидает, может на самом деле оказаться контрпродуктивной для дальнейшей европейской помощи", — резюмируется в статье.
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Ранее во вторник Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДонецкая областьИзраильСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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