https://ria.ru/20240424/spetsoperatsiya-1942048604.html

Российская ПВО сбила около 300 украинских беспилотников за сутки

Российская ПВО сбила около 300 украинских беспилотников за сутки - РИА Новости, 24.04.2024

Российская ПВО сбила около 300 украинских беспилотников за сутки

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 299 украинских беспилотников, девять снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", а также шесть авиабомб Hammer, сообщили в... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T15:14

2024-04-24T15:14

2024-04-24T15:16

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 299 украинских беспилотников, девять снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", а также шесть авиабомб Hammer, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбито 299 украинских беспилотных летательных аппаратов, девять реактивных снарядов РСЗО HIMARS производства США и "Ольха", а также шесть управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации было уничтожено 592 украинских военных самолета, 270 вертолетов, 22932 беспилотных летательных аппарата, 509 зенитных ракетных комплексов, 15827 танков и других боевых бронированных машин, 1271 боевая машина реактивных систем залпового огня, 9081 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 21274 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)