https://ria.ru/20240424/spetsoperatsiya-1942048604.html
Российская ПВО сбила около 300 украинских беспилотников за сутки
Российская ПВО сбила около 300 украинских беспилотников за сутки - РИА Новости, 24.04.2024
Российская ПВО сбила около 300 украинских беспилотников за сутки
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 299 украинских беспилотников, девять снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", а также шесть авиабомб Hammer, сообщили в... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T15:14
2024-04-24T15:14
2024-04-24T15:16
специальная военная операция на украине
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 299 украинских беспилотников, девять снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", а также шесть авиабомб Hammer, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбито 299 украинских беспилотных летательных аппаратов, девять реактивных снарядов РСЗО HIMARS производства США и "Ольха", а также шесть управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации было уничтожено 592 украинских военных самолета, 270 вертолетов, 22932 беспилотных летательных аппарата, 509 зенитных ракетных комплексов, 15827 танков и других боевых бронированных машин, 1271 боевая машина реактивных систем залпового огня, 9081 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 21274 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская ПВО сбила около 300 украинских беспилотников за сутки
МО РФ: ПВО сбила 299 украинских беспилотников и шесть авиабомб Hammer за сутки