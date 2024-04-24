https://ria.ru/20240424/spetsoperatsiya-1942044930.html

ВКС уничтожили украинскую РЛС П-18 и цех по производству беспилотников

ВКС уничтожили украинскую РЛС П-18 и цех по производству беспилотников - РИА Новости, 24.04.2024

ВКС уничтожили украинскую РЛС П-18 и цех по производству беспилотников

ВКС РФ и ракетные войска за минувшие сутки уничтожили украинскую радиолокационную станцию П-18 и цех производства дронов ВСУ, сообщили в среду в пресс-службе... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T15:04

2024-04-24T15:04

2024-04-24T15:21

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. ВКС РФ и ракетные войска за минувшие сутки уничтожили украинскую радиолокационную станцию П-18 и цех производства дронов ВСУ, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожена радиолокационная станция кругового обзора П-18, а также поражен цех производства беспилотных летательных аппаратов, хранилище топлива ВСУ, живая сила и военная техника в 117 районах", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)