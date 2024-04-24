https://ria.ru/20240424/spetsoperatsiya-1942044930.html
ВКС уничтожили украинскую РЛС П-18 и цех по производству беспилотников
ВКС уничтожили украинскую РЛС П-18 и цех по производству беспилотников - РИА Новости, 24.04.2024
ВКС уничтожили украинскую РЛС П-18 и цех по производству беспилотников
ВКС РФ и ракетные войска за минувшие сутки уничтожили украинскую радиолокационную станцию П-18 и цех производства дронов ВСУ, сообщили в среду в пресс-службе... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T15:04
2024-04-24T15:04
2024-04-24T15:21
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. ВКС РФ и ракетные войска за минувшие сутки уничтожили украинскую радиолокационную станцию П-18 и цех производства дронов ВСУ, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожена радиолокационная станция кругового обзора П-18, а также поражен цех производства беспилотных летательных аппаратов, хранилище топлива ВСУ, живая сила и военная техника в 117 районах", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВКС уничтожили украинскую РЛС П-18 и цех по производству беспилотников
МО РФ: ВКС уничтожили украинскую РЛС П-18 и цех производства дронов ВСУ