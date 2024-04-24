https://ria.ru/20240424/spetsoperatsiya-1942043121.html

Бойцы группировки войск "Восток" отбили контратаку ВСУ в районе Урожайного

Бойцы группировки войск "Восток" отбили контратаку ВСУ в районе Урожайного - РИА Новости, 24.04.2024

Бойцы группировки войск "Восток" отбили контратаку ВСУ в районе Урожайного

Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, отразили семь атаку ВСУ, уничтожили за сутки до 110 украинских военнослужащих, один танк, РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T15:00

2024-04-24T15:00

2024-04-24T15:14

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, отразили семь атаку ВСУ, уничтожили за сутки до 110 украинских военнослужащих, один танк, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Шевченко и Старомайорское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, отражена контратака штурмовых групп 106-й бригады теробороны в районе населенного пункта Урожайное ДНР."Потери ВСУ составили до 110 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты, два автомобиля и 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240424/zapad-1941855369.html

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вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика, безопасность