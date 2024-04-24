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Бойцы группировки "Юг" отразили семь контратак ВСУ - РИА Новости, 24.04.2024
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14:59 24.04.2024 (обновлено: 15:25 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/spetsoperatsiya-1942042428.html
Бойцы группировки "Юг" отразили семь контратак ВСУ
Бойцы группировки "Юг" отразили семь контратак ВСУ - РИА Новости, 24.04.2024
Бойцы группировки "Юг" отразили семь контратак ВСУ
Российские военнослужащие группировки "Юг" нанесли поражение пяти украинским бригадам, отразили семь контратак и уничтожили три полевых склада боеприпасов,... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T14:59
2024-04-24T15:25
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Юг" нанесли поражение пяти украинским бригадам, отразили семь контратак и уничтожили три полевых склада боеприпасов, потери противника составили до 470 солдат, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 24-й, 30-й и 53-й механизированных, 56-й мотопехотной, 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Зализнянское, Орехово-Василевка, Богдановка, Красное и Курдюмовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что в районах Часова Яра, Георгиевки и Красногоровки были отражены семь контратак штурмовых групп 41-й механизированной и 46-й аэромобильной бригад ВСУ."Потери противника за сутки составили до 470 военнослужащих, боевая бронированная машина и девять автомобилей", - добавили в МО РФ.Кроме того, в ходе контрабатарейной борьбы были поражены две 155-миллиметровые гаубицы М777 и 105-миллиметровое орудие М119 производства США, две 152-миллиметровые гаубицы "Мста-Б", 152-миллиметровое орудие Д-20, 122-миллиметровая самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град".Помимо этого уничтожены три полевых склада боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы "Нота".
https://ria.ru/20240423/dnepr-1941493068.html
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вооруженные силы украины, безопасность, россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Бойцы группировки "Юг" отразили семь контратак ВСУ

МО: группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю и отразила 7 контратак

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУдарный вертолет Ка-52 группировки "Юг" в небе в зоне проведения специальной военной операции
Ударный вертолет Ка-52 группировки Юг в небе в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
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Ударный вертолет Ка-52 группировки "Юг" в небе в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Юг" нанесли поражение пяти украинским бригадам, отразили семь контратак и уничтожили три полевых склада боеприпасов, потери противника составили до 470 солдат, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 24-й, 30-й и 53-й механизированных, 56-й мотопехотной, 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Зализнянское, Орехово-Василевка, Богдановка, Красное и Курдюмовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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Отмечается, что в районах Часова Яра, Георгиевки и Красногоровки были отражены семь контратак штурмовых групп 41-й механизированной и 46-й аэромобильной бригад ВСУ.
"Потери противника за сутки составили до 470 военнослужащих, боевая бронированная машина и девять автомобилей", - добавили в МО РФ.
Кроме того, в ходе контрабатарейной борьбы были поражены две 155-миллиметровые гаубицы М777 и 105-миллиметровое орудие М119 производства США, две 152-миллиметровые гаубицы "Мста-Б", 152-миллиметровое орудие Д-20, 122-миллиметровая самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град".
Помимо этого уничтожены три полевых склада боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы "Нота".
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