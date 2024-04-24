https://ria.ru/20240424/spetsoperatsiya-1942042428.html

Бойцы группировки "Юг" отразили семь контратак ВСУ

Бойцы группировки "Юг" отразили семь контратак ВСУ - РИА Новости, 24.04.2024

Бойцы группировки "Юг" отразили семь контратак ВСУ

Российские военнослужащие группировки "Юг" нанесли поражение пяти украинским бригадам, отразили семь контратак и уничтожили три полевых склада боеприпасов,... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T14:59

2024-04-24T14:59

2024-04-24T15:25

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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Юг" нанесли поражение пяти украинским бригадам, отразили семь контратак и уничтожили три полевых склада боеприпасов, потери противника составили до 470 солдат, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 24-й, 30-й и 53-й механизированных, 56-й мотопехотной, 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Зализнянское, Орехово-Василевка, Богдановка, Красное и Курдюмовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что в районах Часова Яра, Георгиевки и Красногоровки были отражены семь контратак штурмовых групп 41-й механизированной и 46-й аэромобильной бригад ВСУ."Потери противника за сутки составили до 470 военнослужащих, боевая бронированная машина и девять автомобилей", - добавили в МО РФ.Кроме того, в ходе контрабатарейной борьбы были поражены две 155-миллиметровые гаубицы М777 и 105-миллиметровое орудие М119 производства США, две 152-миллиметровые гаубицы "Мста-Б", 152-миллиметровое орудие Д-20, 122-миллиметровая самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град".Помимо этого уничтожены три полевых склада боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы "Нота".

https://ria.ru/20240423/dnepr-1941493068.html

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Ольга Фомченкова

вооруженные силы украины, безопасность, россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)