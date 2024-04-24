Бойцы группировки "Юг" отразили семь контратак ВСУ
МО: группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю и отразила 7 контратак
© РИА Новости | Перейти в медиабанкУдарный вертолет Ка-52 группировки "Юг" в небе в зоне проведения специальной военной операции
Ударный вертолет Ка-52 группировки "Юг" в небе в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Юг" нанесли поражение пяти украинским бригадам, отразили семь контратак и уничтожили три полевых склада боеприпасов, потери противника составили до 470 солдат, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 24-й, 30-й и 53-й механизированных, 56-й мотопехотной, 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Зализнянское, Орехово-Василевка, Богдановка, Красное и Курдюмовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что в районах Часова Яра, Георгиевки и Красногоровки были отражены семь контратак штурмовых групп 41-й механизированной и 46-й аэромобильной бригад ВСУ.
"Потери противника за сутки составили до 470 военнослужащих, боевая бронированная машина и девять автомобилей", - добавили в МО РФ.
Кроме того, в ходе контрабатарейной борьбы были поражены две 155-миллиметровые гаубицы М777 и 105-миллиметровое орудие М119 производства США, две 152-миллиметровые гаубицы "Мста-Б", 152-миллиметровое орудие Д-20, 122-миллиметровая самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град".
Помимо этого уничтожены три полевых склада боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы "Нота".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18