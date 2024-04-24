https://ria.ru/20240424/soyuz-1942047531.html

В союзе с Россией не будет насильственного поглощения, заверил Лукашенко

В союзе с Россией не будет насильственного поглощения, заверил Лукашенко - РИА Новости, 24.04.2024

В союзе с Россией не будет насильственного поглощения, заверил Лукашенко

В союзе суверенных РФ и Белоруссии не будет никакого насилия и поглощения, сообщил в среду, выступая на Всебелорусском народном собрании, белорусский президент... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T15:10

2024-04-24T15:10

2024-04-24T15:18

союзное государство

в мире

белоруссия

россия

александр лукашенко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862102927_0:0:1560:878_1920x0_80_0_0_1931280337cede908d74ef2e9f86ea62.jpg

МИНСК, 24 апр - РИА Новости. В союзе суверенных РФ и Белоруссии не будет никакого насилия и поглощения, сообщил в среду, выступая на Всебелорусском народном собрании, белорусский президент Александр Лукашенко. "Время подтолкнуло нас с россиянами к решению важнейшей задачи – мы намерены достигнуть технологического суверенитета в рамках союза, сохраняя национальные интересы. И мы уверенно это делаем и движемся к желаемому результату. Наше союзное строительство - образец союза суверенных народов. И эта модель имеет шансы на успех и расширение участников. Подчеркиваю: никакого насилия и никакого поглощения", - заявил лидер Белоруссии. В Минске в среду проходит первое заседание Всебелорусского народного собрания (ВНС) в новом конституционном статусе. Ожидается, что ВНС примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.

https://ria.ru/20240225/soyuz-1929381542.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, россия, александр лукашенко