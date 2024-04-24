https://ria.ru/20240424/soyuz-1942047531.html
В союзе с Россией не будет насильственного поглощения, заверил Лукашенко
В союзе с Россией не будет насильственного поглощения, заверил Лукашенко - РИА Новости, 24.04.2024
В союзе с Россией не будет насильственного поглощения, заверил Лукашенко
В союзе суверенных РФ и Белоруссии не будет никакого насилия и поглощения, сообщил в среду, выступая на Всебелорусском народном собрании, белорусский президент... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T15:10
2024-04-24T15:10
2024-04-24T15:18
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МИНСК, 24 апр - РИА Новости. В союзе суверенных РФ и Белоруссии не будет никакого насилия и поглощения, сообщил в среду, выступая на Всебелорусском народном собрании, белорусский президент Александр Лукашенко. "Время подтолкнуло нас с россиянами к решению важнейшей задачи – мы намерены достигнуть технологического суверенитета в рамках союза, сохраняя национальные интересы. И мы уверенно это делаем и движемся к желаемому результату. Наше союзное строительство - образец союза суверенных народов. И эта модель имеет шансы на успех и расширение участников. Подчеркиваю: никакого насилия и никакого поглощения", - заявил лидер Белоруссии. В Минске в среду проходит первое заседание Всебелорусского народного собрания (ВНС) в новом конституционном статусе. Ожидается, что ВНС примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, россия, александр лукашенко
Союзное государство, В мире, Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко
В союзе с Россией не будет насильственного поглощения, заверил Лукашенко
Лукашенко: в союзе России и Белоруссии не будет никаких насилия и поглощения