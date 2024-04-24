https://ria.ru/20240424/soveschanie-1941992155.html
Путин проведет совещание по ликвидации последствий паводков
Путин проведет совещание по ликвидации последствий паводков - РИА Новости, 24.04.2024
Путин проведет совещание по ликвидации последствий паводков
Президент РФ Владимир Путин в среду проведет большое совещание по ликвидации последствий паводков в российских регионах, сообщил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T12:44
2024-04-24T12:44
2024-04-24T12:44
россия
дмитрий песков
владимир путин
прорыв дамбы в орске
происшествия
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду проведет большое совещание по ликвидации последствий паводков в российских регионах, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Сегодня у президента много непубличных встреч. Главное, сегодня в середине дня президент проведет большое совещание по вопросам ликвидации последствий паводков в известных субъектах Российской Федерации. Речь естественно пойдет об Оренбургской, Курганской и Тюменской областях", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что в совещании примут участие все профильные руководители правительства, руководство администрации, главы регионов. "Что примечательно, в этот раз на связи на ВКС с президентом еще будут главы муниципальных районов и образований… где сейчас продолжают приниматься усилия для минимизации и ликвидации последствий наводнений", - отметил Песков.
https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, владимир путин, прорыв дамбы в орске, происшествия, наводнения в россии — 2024
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Прорыв дамбы в Орске, Происшествия, Наводнения в России — 2024
Путин проведет совещание по ликвидации последствий паводков
Песков: Путин проведет по ВКС совещание по ликвидации последствий паводков
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду проведет большое совещание по ликвидации последствий паводков в российских регионах, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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"Сегодня у президента много непубличных встреч. Главное, сегодня в середине дня президент проведет большое совещание по вопросам ликвидации последствий паводков в известных субъектах Российской Федерации. Речь естественно пойдет об Оренбургской, Курганской и Тюменской областях", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что в совещании примут участие все профильные руководители правительства, руководство администрации, главы регионов.
"Что примечательно, в этот раз на связи на ВКС с президентом еще будут главы муниципальных районов и образований… где сейчас продолжают приниматься усилия для минимизации и ликвидации последствий наводнений", - отметил Песков.