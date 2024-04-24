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Путин проведет совещание по ликвидации последствий паводков - РИА Новости, 24.04.2024
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12:44 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/soveschanie-1941992155.html
Путин проведет совещание по ликвидации последствий паводков
Путин проведет совещание по ликвидации последствий паводков - РИА Новости, 24.04.2024
Путин проведет совещание по ликвидации последствий паводков
Президент РФ Владимир Путин в среду проведет большое совещание по ликвидации последствий паводков в российских регионах, сообщил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T12:44
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дмитрий песков
владимир путин
прорыв дамбы в орске
происшествия
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду проведет большое совещание по ликвидации последствий паводков в российских регионах, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Сегодня у президента много непубличных встреч. Главное, сегодня в середине дня президент проведет большое совещание по вопросам ликвидации последствий паводков в известных субъектах Российской Федерации. Речь естественно пойдет об Оренбургской, Курганской и Тюменской областях", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что в совещании примут участие все профильные руководители правительства, руководство администрации, главы регионов. "Что примечательно, в этот раз на связи на ВКС с президентом еще будут главы муниципальных районов и образований… где сейчас продолжают приниматься усилия для минимизации и ликвидации последствий наводнений", - отметил Песков.
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россия, дмитрий песков, владимир путин, прорыв дамбы в орске, происшествия, наводнения в россии — 2024
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Прорыв дамбы в Орске, Происшествия, Наводнения в России — 2024
Путин проведет совещание по ликвидации последствий паводков

Песков: Путин проведет по ВКС совещание по ликвидации последствий паводков

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам ликвидации последствий паводков
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам ликвидации последствий паводков - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам ликвидации последствий паводков. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду проведет большое совещание по ликвидации последствий паводков в российских регионах, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«
"Сегодня у президента много непубличных встреч. Главное, сегодня в середине дня президент проведет большое совещание по вопросам ликвидации последствий паводков в известных субъектах Российской Федерации. Речь естественно пойдет об Оренбургской, Курганской и Тюменской областях", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что в совещании примут участие все профильные руководители правительства, руководство администрации, главы регионов.
"Что примечательно, в этот раз на связи на ВКС с президентом еще будут главы муниципальных районов и образований… где сейчас продолжают приниматься усилия для минимизации и ликвидации последствий наводнений", - отметил Песков.
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