https://ria.ru/20240424/soveschanie-1941992155.html

Путин проведет совещание по ликвидации последствий паводков

Путин проведет совещание по ликвидации последствий паводков - РИА Новости, 24.04.2024

Путин проведет совещание по ликвидации последствий паводков

Президент РФ Владимир Путин в среду проведет большое совещание по ликвидации последствий паводков в российских регионах, сообщил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T12:44

2024-04-24T12:44

2024-04-24T12:44

россия

дмитрий песков

владимир путин

прорыв дамбы в орске

происшествия

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду проведет большое совещание по ликвидации последствий паводков в российских регионах, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Сегодня у президента много непубличных встреч. Главное, сегодня в середине дня президент проведет большое совещание по вопросам ликвидации последствий паводков в известных субъектах Российской Федерации. Речь естественно пойдет об Оренбургской, Курганской и Тюменской областях", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что в совещании примут участие все профильные руководители правительства, руководство администрации, главы регионов. "Что примечательно, в этот раз на связи на ВКС с президентом еще будут главы муниципальных районов и образований… где сейчас продолжают приниматься усилия для минимизации и ликвидации последствий наводнений", - отметил Песков.

https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, дмитрий песков, владимир путин, прорыв дамбы в орске, происшествия, наводнения в россии — 2024