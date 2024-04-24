https://ria.ru/20240424/sovbez-1941923573.html
Совбез проводит XII международную встречу по вопросам безопасности
Совбез проводит XII международную встречу по вопросам безопасности - РИА Новости, 24.04.2024
Совбез проводит XII международную встречу по вопросам безопасности
Совет безопасности проводит XII международную встречу высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T09:47
2024-04-24T09:47
2024-04-24T10:44
россия
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Совет безопасности проводит XII международную встречу высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
россия
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РИА Новости
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4.7
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Совбез РФ проводит XII международную встречу по вопросам безопасности
Совбез РФ проводит XII международную встречу по вопросам безопасности
2024-04-24T09:47
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PT133M43S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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5
4.7
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россия, видео
Россия
Совбез проводит XII международную встречу по вопросам безопасности
Совет безопасности проводит XII международную встречу высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
2024-04-24T09:47
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PT133M43S
Совет безопасности проводит XII международную встречу высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.