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Совбез проводит XII международную встречу по вопросам безопасности - РИА Новости, 24.04.2024
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09:47 24.04.2024 (обновлено: 10:44 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/sovbez-1941923573.html
Совбез проводит XII международную встречу по вопросам безопасности
Совбез проводит XII международную встречу по вопросам безопасности - РИА Новости, 24.04.2024
Совбез проводит XII международную встречу по вопросам безопасности
Совет безопасности проводит XII международную встречу высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. РИА Новости, 24.04.2024
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россия
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Совет безопасности проводит XII международную встречу высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
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Совбез РФ проводит XII международную встречу по вопросам безопасности
Совбез РФ проводит XII международную встречу по вопросам безопасности
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россия, видео
Россия
Совбез проводит XII международную встречу по вопросам безопасности
Совет безопасности проводит XII международную встречу высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
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Совбез проводит XII международную встречу по вопросам безопасности

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Совет безопасности проводит XII международную встречу высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
 
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