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Ульянов посоветовал НАТО признать, что альянс сам сделал Россию соседом - РИА Новости, 24.04.2024
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00:32 24.04.2024 (обновлено: 01:37 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/sosed-1941899806.html
Ульянов посоветовал НАТО признать, что альянс сам сделал Россию соседом
Ульянов посоветовал НАТО признать, что альянс сам сделал Россию соседом - РИА Новости, 24.04.2024
Ульянов посоветовал НАТО признать, что альянс сам сделал Россию соседом
Генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу надо было признать, что именно альянс сделал Россию своим соседом, расширившись на Восток, заявил постпред РФ при международных... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T00:32
2024-04-24T01:37
в мире
россия
михаил ульянов (дипломат)
йенс столтенберг
нато
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу надо было признать, что именно альянс сделал Россию своим соседом, расширившись на Восток, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Ранее генсек НАТО заявил, что помощь Украине – это не благотворительность, а инвестиции в собственную безопасность. Он также отметил, что соседство с Россией "имеет свою цену". "Извините, но чтобы быть точным, ему (Столтенбергу - ред.) надо было бы признать, что именно НАТО сделало Россию своим соседом, расширившись на Восток", - написал Ульянов в своем Telegram-канале. В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле неоднократно отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.
https://ria.ru/20240405/nato-1938145513.html
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в мире, россия, михаил ульянов (дипломат), йенс столтенберг, нато
В мире, Россия, Михаил Ульянов (дипломат), Йенс Столтенберг, НАТО
Ульянов посоветовал НАТО признать, что альянс сам сделал Россию соседом

Ульянов: Столтенбергу следует признать, что именно НАТО сделала Россию соседом

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкМихаил Ульянов
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Михаил Ульянов . Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу надо было признать, что именно альянс сделал Россию своим соседом, расширившись на Восток, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Ранее генсек НАТО заявил, что помощь Украине – это не благотворительность, а инвестиции в собственную безопасность. Он также отметил, что соседство с Россией "имеет свою цену".
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
"Это не благотворительность": Столтенберг поставил Кулебу на место
5 апреля, 21:05
"Извините, но чтобы быть точным, ему (Столтенбергу - ред.) надо было бы признать, что именно НАТО сделало Россию своим соседом, расширившись на Восток", - написал Ульянов в своем Telegram-канале.
В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле неоднократно отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
Столтенберг утверждает, что НАТО не ищет конфликта с Россией
23 апреля, 17:34
 
В миреРоссияМихаил Ульянов (дипломат)Йенс СтолтенбергНАТО
 
 
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